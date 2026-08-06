Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hồng Gai

Sáng 6/8, UBND phường Hồng Gai tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 gắn với hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân". Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Ninh chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hồng Gai.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhân dân đã ôn lại truyền thống 21 năm thực hiện phong trào, khẳng định vai trò nòng cốt của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở. Theo đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường đã triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND phường Hồng Gai đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia xây dựng chính quyền cơ sở.

Lãnh đạo UBND phường Hồng Gai khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngay sau đó, tại hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", Công an phường Hồng Gai đã ghi nhận 6 ý kiến phát biểu trực tiếp và gần 20 ý kiến bằng văn bản từ 18 khu phố. Các ý kiến tập trung vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, quản lý cư trú, định danh điện tử và văn hóa ứng xử của lực lượng công an.

Đại diện Công an phường đã tiếp thu toàn bộ ý kiến để rà soát, giải quyết, góp phần xây dựng lực lượng công an cơ sở trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ.