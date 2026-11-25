Đoàn famtrip của Liên bang Nga khảo sát du lịch tại Vân Đồn, Quang Hanh

Tiếp tục hành trình khảo sát sản phẩm du lịch tại thành phố Quảng Ninh, ngày 25/11, đoàn famtrip của Liên bang Nga gồm Hiệp hội Du lịch vùng Ural và các doanh nghiệp lữ hành Nga đã tiến hành khảo sát du lịch tại đặc khu Vân Đồn và phường Quang Hanh.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Đặc khu Vân Đồn và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đô thị Phương Đông đón đoàn famtrip.

Trong hành trình, đoàn khảo sát Cảng tàu khách quốc tế Ao Tiên, trải nghiệm du thuyền Crystal Holidays, tham quan một số điểm trên vịnh Bái Tử Long. Đoàn cũng tìm hiểu các sản phẩm du lịch tại khu đô thị Phương Đông, tổ hợp Minh Châu Villa, bãi biển Phương Đông Wonder Island và công viên nước Biboy World.

Cùng với đó, đoàn khảo sát, làm việc với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn về các chính sách ưu đãi, khả năng kết nối hàng không và thu hút khách Nga; tìm hiểu dịch vụ lưu trú, chăm sóc sức khỏe tại Hilton Onsen Quang Hanh.

Đoàn famtrip check-in Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Đánh giá về tiềm năng thu hút khách của Vân Đồn, ông Maltsev Mikhail, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch vùng Ural, cho rằng Vân Đồn sẽ là điểm đến hấp dẫn lớn đối với du khách Nga. Theo ông, hạ tầng du lịch đang thay đổi nhanh chóng, hệ thống khách sạn ngày càng đa dạng với nhiều phân khúc, đáp ứng các nhu cầu từ nghỉ dưỡng cao cấp đến lưu trú tiện nghi với mức giá hợp lý. Giao thông cũng có những bước phát triển mạnh mẽ, trong đó Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có điều kiện thuận lợi để đón khách và các hãng hàng không Nga. Đặc biệt, cảnh quan vịnh biển độc đáo cùng thiên nhiên tươi đẹp là những lợi thế nổi bật.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn famtrip và đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Chuyến khảo sát là dịp để các doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư và cơ quan truyền thông Nga trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, chất lượng dịch vụ và khả năng kết nối tại Vân Đồn. Qua đó, các doanh nghiệp, đơn vị du lịch trên địa bàn có thêm cơ hội trao đổi, kết nối đối tác, xây dựng các sản phẩm đặc thù phù hợp với nhu cầu thị trường Nga; đồng thời phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến Quảng Ninh, góp phần xúc tiến và thu hút khách du lịch từ thị trường Liên bang Nga.

Đoàn famtrip gồm 41 đại biểu, đại diện 32 doanh nghiệp du lịch, cơ quan truyền thông và nhà đầu tư đến từ 9 tỉnh, thành phố của Liên bang Nga. Chương trình famtrip của đoàn khảo sát tại Quảng Ninh diễn ra từ ngày 21 đến 28/11.

Ngày mai 26/11, đoàn tiếp tục khảo sát tại các khách sạn tại phường Bãi Cháy. Cùng ngày, sẽ có chương trình ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chi hội Khách sạn Quảng Ninh với đoàn Hiệp hội Du lịch vùng Ural và các doanh nghiệp lữ hành Liên bang Nga.