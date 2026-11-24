Phường Uông Bí sôi nổi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, từ ngày 18-24/11, phường Uông Bí tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch với nhiều nội dung phong phú, thiết thực.

Không gian hội chợ nô nức người dân và du khách đến tham quan.

Nhiều hoạt động triển khai rộng khắp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư, như: Giao lưu dân vũ, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian truyền thống, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các khu dân cư; giải thể thao và hoạt động giao lưu; Lễ Thượng Điền năm 2026 với các nghi lễ tín ngưỡng, chương trình nghệ thuật chào mừng và hoạt động trải nghiệm di sản, tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa tại đình Đền Công; triển lãm ảnh “Quang Trung 1 xưa và nay”, cuộc thi “Ngõ phố văn hóa”, các chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam...

Ban Giám khảo nghe giới thiệu và chấm điểm các loại bánh của từng khu phố.

Cô và trò Trường THCS Nguyễn Trãi tham quan khu vực trưng bày hơn 100 bức tranh với chủ đề “Em yêu thành phố Quảng Ninh”.

Người dân nô nức tham quan, mua sắm tại các gian hàng bán sản phẩm truyền thống của Quảng Ninh.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là cuộc thi trưng bày bánh truyền thống. Các đội thi mang đến nhiều loại bánh truyền thống được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực; gửi gắm những câu chuyện, ý nghĩa văn hóa gắn với phong tục, tập quán và đời sống của người dân địa phương.

Đặc biệt, tối 24/11, tại Quảng trường 25/2, phường Uông Bí tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc Việt hội tụ - Uông Bí vươn mình”. Diễn ra từ 20h đến 22h, chương trình mang đến không gian nghệ thuật sôi động với nhiều tiết mục đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần gắn kết trong cộng đồng.

Lễ Thượng Điền năm 2026 tại Đình Đền Công tổ chức với nhiều hoạt động trải nghiệm di sản, tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa.

Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để người dân cùng nhìn lại, trân trọng và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và sự phát triển địa phương.