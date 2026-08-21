Điện mặt trời mái nhà lan tỏa khắp Quảng Ninh

Điện mặt trời mái nhà đang ngày càng trở nên phổ biến tại khắp các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Từ những mái nhà của các đơn vị điện lực, sự phát triển của mô hình này đã mở rộng mạnh mẽ sang cộng đồng, bao gồm các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, khách sạn và nhiều doanh nghiệp sản xuất. Nếu như vài năm trước, điện mặt trời mái nhà còn là một lựa chọn mới mẻ thì đến nay, việc đầu tư các hệ thống tự sản xuất, tự tiêu thụ đã trở thành xu hướng tất yếu. Sự thay đổi này không chỉ bắt nguồn từ các cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của Nhà nước mà còn xuất phát từ những hiệu quả kinh tế thiết thực mà người dùng trực tiếp nhận được trong quá trình vận hành hệ thống.

Điện mặt trời mái nhà được triển khai tại trụ sở, nhà điều hành Điện lực.

Theo số liệu thống kê đến hết tháng 7/2026, toàn tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 1.291 khách hàng đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt đạt khoảng 88,91 MWp. Trong đó, có 310 khách hàng phát điện dư lên lưới với tổng công suất 3,78 MWp và 981 khách hàng đầu tư hệ thống theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất 85,13 MWp. Số lượng khách hàng lắp đặt và đưa hệ thống vào vận hành đang duy trì đà tăng trưởng đều đặn hàng tháng, riêng trong tháng 7/2026, toàn tỉnh có thêm 234 khách hàng mới đưa hệ thống đi vào hoạt động.

Nhân viên kiểm tra Điện mặt trời mái nhà tại Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Một điểm đáng ghi nhận trong quá trình lan tỏa năng lượng xanh tại Quảng Ninh chính là sự tiên phong từ phía ngành điện. Thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền, vận động, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã chủ động lựa chọn cách tiếp cận trực quan bằng việc triển khai hệ thống điện mặt trời tại trụ sở, nhà điều hành của các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, Công ty cũng tích cực khuyến khích cán bộ, công nhân viên trở thành những người trực tiếp trải nghiệm hiệu quả của nguồn năng lượng này tại gia đình. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 78 cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại tư gia với tổng công suất 534 kWp. Bên cạnh đó, 5 hệ thống điện mặt trời tại các trụ sở, nhà điều hành của Công ty cũng đã được đưa vào vận hành ổn định với tổng công suất 225 kWp để phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại chỗ.

Điện mặt trời mái nhà tại hộ gia đình khu đô thị Hùng Thắng.

Việc nhân viên ngành Điện tiên phong trong việc đầu tư, sử dụng điện mặt trời không chỉ giúp tiết giảm chi phí điện năng mà còn tạo niềm tin vững chắc cho khách hàng. Với những trải nghiệm bản thân thực tế, công tác tư vấn cho người dân và doanh nghiệp trở nên thuyết phục hơn, đáng tin cậy hơn.



Nhằm duy trì đà phát triển này, trong thời gian tới, Công ty Điện lực Quảng Ninh sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật, đấu nối và khuyến khích phát triển các hệ thống điện mặt trời có kết hợp giải pháp lưu trữ, đặc biệt tại các khu vực miền núi nhằm nâng cao tính chủ động và hiệu quả sử dụng điện ngay cả trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Hệ thống GO Hạ Long đã sử dụng hiệu quả điện mặt trời mái nhà.

Từ sự tiên phong của ngành Điện đến sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, mô hình điện mặt trời mái nhà đang từng bước khẳng định vị trí trong phương thức sử dụng điện của tỉnh Quảng Ninh. Những kết quả đạt được đã phản ánh rõ nét xu hướng tiêu thụ năng lượng sạch, đồng thời thể hiện quyết tâm và hướng đi đúng đắn của tỉnh trong việc hiện thực hóa chủ trương chuyển dịch năng lượng của Chính phủ.