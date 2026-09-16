Triển khai thi công Dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Quảng Hà - Móng Cái

Ngày 12/9 vừa qua, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức Lễ triển khai thi công Dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Quảng Hà - Móng Cái.

Khu vực miền Đông của thành phố đang có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, kéo theo nhu cầu sử dụng điện của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt tăng cao. Trong khi đó, hệ thống lưới điện 110kV hiện hữu tại khu vực Quảng Hà - Móng Cái còn một số hạn chế về khả năng truyền tải do tiết diện dây dẫn nhỏ.

Đại diện Công ty Điện lực Quảng Ninh và các đơn vị thực hiện nghi thức triển khai thi công Dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Quảng Hà - Móng Cái.

Cụ thể: Khu vực Quảng Hà, Móng Cái được cấp điện từ các đường dây 110kV xuất tuyến từ trạm 220kV Hải Hà và các đường dây nối các trạm 110kV Quảng Hà, Móng Cái và Texhong. Hệ thống này đang cấp điện cho các trạm 110kV Quảng Hà, Móng Cái và Texhong với tổng công suất đặt khoảng 153MW, công suất thực tế khoảng 120MW.

Với mức phụ tải cao, các đường dây 110kV trong khu vực đang phải vận hành với hệ số mang tải tương đối lớn. Trong trường hợp một đường dây xảy ra sự cố, phụ tải sẽ dồn sang các đường dây còn lại, dễ dẫn đến quá tải. Để bảo đảm an toàn hệ thống, ngành Điện có thể phải cắt giảm một phần phụ tải, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Việc triển khai Dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Quảng Hà - Móng Cái vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện năng lực truyền tải của lưới điện khu vực, tạo thêm dư địa đáp ứng nhu cầu phụ tải trong thời gian tới. Đồng thời, dự án góp phần nâng cao độ tin cậy, an toàn trong vận hành hệ thống điện, nhất là đối với các phụ tải công nghiệp và các khu vực có tốc độ phát triển kinh tế nhanh.

Dự án sẽ tiến hành cải tạo, nâng tiết diện dây dẫn đường dây 110kV Quảng Hà – Móng Cái và nhánh rẽ vào trạm biến áp 110kV Texhong với tổng chiều dài gần 34km.

Theo kế hoạch, dự án phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026 và đưa vào vận hành trong năm 2027. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao khả năng truyền tải của tuyến 110kV Quảng Hà - Móng Cái, tăng tính linh hoạt trong phương thức vận hành mạch vòng, qua đó bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực miền Đông của thành phố.