Quảng Ninh đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII

Quảng Ninh đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời với tổng công suất dự kiến từ khoảng 2.199-2.399MW vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII).

Dự án Trung tâm ương giống, nuôi trồng thuỷ sản công nghiệp kết hợp Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà công suất 100MW được khởi công tháng 12/2025.

Sau khi rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án nguồn điện, lưới điện phục vụ bổ sung, điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch điện VIII, UBND tỉnh thống nhất tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung nhiều dự án điện mặt trời trên địa bàn.

Cụ thể: Nhà máy Điện mặt trời Quảng Ninh công suất 700MW; Nhà máy Điện mặt trời An Sinh 250MW; Nhà máy Điện mặt trời Sơn Dương 250MW; Nhà máy Điện mặt trời Tràng Lương 600MW; Nhà máy Điện mặt trời hồ Tràng Vinh 200MW; Nhà máy Điện mặt trời hồ Cao Vân 50-100MW; Nhà máy Điện mặt trời hồ Chúc Bài Sơn 100-250MW và Nhà máy Điện mặt trời công nghệ cao Uông Bí kết hợp nuôi trồng thủy sản công suất 49MW.

Trong đó, Nhà máy Điện mặt trời Quảng Ninh có quy mô lớn nhất. Theo hồ sơ đề xuất, dự án có công suất nền phát lên lưới khoảng 700MW, kết hợp hệ thống điện mặt trời tổng công suất 4.000MW và pin lưu trữ dung lượng 8.800MWh. Khu vực nghiên cứu dự kiến khoảng 12.000ha tại Mông Dương, Cẩm Phả và Hải Hòa.

Các dự án trên được đề xuất trong bối cảnh Quảng Ninh đã được quy hoạch phát triển đa dạng các nguồn năng lượng. Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, giai đoạn 2025-2030, tỉnh được quy hoạch 400MW điện mặt trời tập trung và 1.418MW điện mặt trời mái nhà.

Tuy nhiên, tỉnh xác định việc bổ sung các dự án phải gắn với khả năng tiếp nhận của hệ thống điện. Hiện UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị đề xuất phải khẩn trương rà soát, bổ sung phương án đấu nối và giải tỏa công suất phù hợp với các phương thức vận hành của hệ thống điện, đồng thời xác định, cam kết tiến độ đầu tư và thời điểm dự kiến đưa nhà máy vào vận hành. Hồ sơ phải gửi Sở Công Thương để tổng hợp, đánh giá và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.