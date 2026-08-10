Quảng Ninh đồng hành, tạo điều kiện để các dự án năng lượng sớm triển khai

Chiều 10/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án nguồn điện và lưới điện trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan.

Các đại biểu nghe báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án nguồn điện và lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII (Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050), Quảng Ninh được quy hoạch 29 dự án nguồn điện, tổng công suất 10.186MW. Trong đó, giai đoạn 2025-2030 có 21 dự án, tổng công suất 3.502MW; giai đoạn 2031-2035 có 8 dự án, tổng công suất 6.684MW. Về lưới điện, giai đoạn 2025-2030 có 27 dự án, gồm 4 dự án lưới 500kV và 23 dự án lưới 220kV; giai đoạn 2031-2035 có 11 dự án.

Đến nay, tỉnh đã lựa chọn nhà đầu tư cho 6/21 dự án nguồn điện trong giai đoạn 2025-2030, với tổng công suất 2.165MW, đạt 61,8% công suất được quy hoạch trong giai đoạn. Đối với lưới điện, 7 dự án truyền tải đã và đang được triển khai, trong đó 3 dự án đang thi công và 4 dự án chuẩn bị đầu tư.

Tại cuộc họp, Sở Công Thương, các địa phương và nhà đầu tư đề xuất cập nhật, điều chỉnh một số dự án trong quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời nghiên cứu bổ sung 3 trạm biến áp 220kV tại Hiệp Hòa, Đầm Nhà Mạc và Hà An nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng tại Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Các đơn vị cũng đề xuất bổ sung một số nguồn điện mới, gồm nhiệt điện, điện khí LNG, điện gió, điện mặt trời và điện rác. Đáng chú ý, 4 dự án nhiệt điện than được đề xuất bổ sung có tổng công suất 5.940MW. Nếu được triển khai, tổng nhu cầu than cho các nhà máy nhiệt điện hiện hữu và các dự án đề xuất trên địa bàn tỉnh dự kiến khoảng 37 triệu tấn/năm.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh khẳng định Quảng Ninh luôn tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, hướng tới mục tiêu sớm trở thành trung tâm năng lượng của khu vực phía Bắc.

Đối với các đề xuất cập nhật, bổ sung vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, trong đó có các dự án nhiệt điện than, đồng chí yêu cầu Sở Công Thương đánh giá kỹ khả năng cung ứng nhiên liệu, nhu cầu sử dụng đất, phương án đấu nối và khả năng giải tỏa công suất trước khi tham mưu bổ sung quy hoạch. Đối với các dự án mới, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm rõ vị trí, quy mô, phương án đấu nối, khả năng giải tỏa công suất, tiến độ đầu tư và các điều kiện liên quan. Các sở, ngành, địa phương rà soát sự phù hợp với quy hoạch hiện hành, đồng thời đánh giá tác động sơ bộ đến môi trường, đa dạng sinh học, hệ sinh thái, rừng, nguồn nước và các yếu tố tự nhiên.

Liên quan đến định hướng nghiên cứu phát triển điện hạt nhân tại khu vực xã Đầm Hà và xã Đường Hoa trong tương lai, các đơn vị được yêu cầu rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất và các quy hoạch liên quan, chủ động chuẩn bị quỹ đất, tránh chồng lấn trong quá trình nghiên cứu. Các đơn vị lập hồ sơ đề xuất khẩn trương hoàn thiện, gửi Sở Công Thương trước ngày 14/8/2026 để tổng hợp, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương xem xét cập nhật, bổ sung vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.