Truyền hình
Phát thanh
Báo in
English
中文
Đăng nhập
Báo Quảng Ninh điện tử
Chính trị
Xây dựng Đảng
Học và làm theo Bác
Theo kiến nghị cử tri
Quốc phòng toàn dân
Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
Văn hoá - Văn nghệ
Đất và người Quảng Ninh
Văn hoá - Nghệ thuật
Nhịp sống di sản
Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Pháp luật
An toàn giao thông
Thể thao
Quốc tế
Quảng Tây
Multimedia
E-MAGAZINE
Infographics
Video Clip
Ảnh
Video QN360
QTVGo
VTVGo-QN
Tìm kiếm
Chuyên mục
Chính trị
Xây dựng Đảng
Học và làm theo Bác
Theo kiến nghị cử tri
Quốc phòng toàn dân
Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
Văn hoá - Văn nghệ
Đất và người Quảng Ninh
Văn hoá - Nghệ thuật
Nhịp sống di sản
Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Pháp luật
An toàn giao thông
Thể thao
Quốc tế
Quảng Tây
Multimedia
E-MAGAZINE
Infographics
Video Clip
Ảnh
Video QN360
QTVGo
VTVGo-QN
Truyền hình
Phát thanh
Báo in
0
Kinh tế
1.418 MW - là công suất điện mặt trời mái nhà được quy hoạch cho Quảng Ninh đến năm 2030
12/09/2026 09:49
Báo Quảng Ninh trên
Tin liên quan
Trung tâm năng lượng sạch quốc gia
Điện mặt trời mái nhà lan tỏa khắp Quảng Ninh
Đưa năng lượng xanh vào trường học
Quảng Ninh đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII
Mỗi ngày một con số
11/09/2026 08:58
402 - là số người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh hiện nay
10/09/2026 09:19
101.995 tấn - là tổng sản lượng lương thực cây có hạt của Quảng Ninh trong 8 tháng năm 2026
09/09/2026 09:14
2.674 - là số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc được thành lập mới tại Quảng Ninh từ đầu năm đến nay
07/09/2026 09:19
11.831,96 ha - là diện tích rừng trồng mới tập trung toàn thành phố trong 8 tháng năm 2026
05/09/2026 09:09
15 - là số trường học Quảng Ninh đầu tư xây dựng cho năm học 2026 - 2027
từ khóa:
#điện mặt trời
#Quảng Ninh
#năng lượng sạch
#quy hoạch
#2030
Cùng chuyên mục
Quảng Ninh mạnh tay xử lý hành vi cải hoán tàu cá trái phép
Họp Ủy ban tăng cường năng lực hỗ trợ hội nhập tài chính ASEAN (SCCB)
Đầm Hà trên hành trình nâng chất nông thôn mới
Tháo gỡ khó khăn triển khai các dự án cụm công nghiệp
Phường Yên Tử khánh thành, khởi công 16 công trình, dự án chào mừng thành lập TP Quảng Ninh
Tháng bản lề của những mục tiêu lớn
Từng bước hiện đại hóa công nghệ vận tải than, giảm ô nhiễm môi trường khu vực cảng Làng Khánh
Tạo nền tảng mới từ 3 đột phá chiến lược
Tạo động lực bứt phá cho cộng đồng doanh nghiệp
Động lực mới từ đặc khu Vân Đồn
Đại hội lần thứ I Hội Doanh nghiệp phường Tuần Châu
UBND thành phố cho ý kiến các giải pháp tăng trưởng ngành Nông nghiệp và Môi trường
Lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường ở Liên Hòa
Khơi dậy tiềm năng, nâng cao giá trị ngành nông nghiệp Quảng Ninh
Sức hút mạnh mẽ từ môi trường đầu tư Quảng Ninh
Đóng điện giai đoạn 1 đối với hai dự án truyền tải lưới điện 110kV khu vực miền Đông
Kết nối giao thương giữa các cơ sở sản xuất và AEON Việt Nam
Phụ nữ dân tộc thiểu số giúp nhau làm kinh tế
Công nghiệp chế biến, chế tạo: Cần gỡ "điểm nghẽn" từ thị trường
Thanh niên dân tộc Dao làm kinh tế giỏi ở Quảng La
Xem thêm
Đóng
QTV Go
Tải ứng dụng để tiếp tục sử dụng.
app-store
google-play