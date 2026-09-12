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Kinh tế

1.418 MW - là công suất điện mặt trời mái nhà được quy hoạch cho Quảng Ninh đến năm 2030

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từ khóa:

#điện mặt trời #Quảng Ninh #năng lượng sạch #quy hoạch #2030

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