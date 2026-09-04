Đầu tư nhà ở tập thể cho công nhân mỏ

Những năm gần đây, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng các đơn vị thành viên đã liên tục phát triển hệ thống nhà ở tập thể cho công nhân mỏ. Các dự án, công trình về nhà ở công nhân ngày càng được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại, đa tiện ích; giúp thợ mỏ có điều kiện sinh hoạt chất lượng cao ngay tại địa bàn sản xuất.

Năm 2025, Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở tập thể cho công nhân mỏ quy mô 11 tầng nổi, 1 tầng hầm và tum kỹ thuật; tổng diện tích sàn khoảng 21.340m²; chiều cao 44,8m.

Phối cảnh công trình nhà ở công nhân của Công ty CP Than Núi Béo.

Công trình được thiết kế theo mô hình không gian sống tích hợp, gồm: Tầng hầm làm gara xe; tầng 1 bố trí sảnh, nhà ăn căng tin, phòng tiếp khách, khu thể thao và phòng điều hành; từ tầng 2 đến tầng 11 gồm 358 phòng ở khép kín, thông thoáng. Các hạng mục phụ trợ như sân thể thao ngoài trời, hệ thống xử lý nước thải công suất 150m³/ngày đêm, cảnh quan cây xanh và hạ tầng PCCC đều được đầu tư đồng bộ. Tiến độ thi công công trình đang được đẩy nhanh để bàn giao nhà cho người lao động sớm hơn so với kế hoạch.

Công trường thi công Dự án nhà ở công nhân của Công ty CP Than Núi Béo.

Theo Chủ tịch Công đoàn công ty Nguyễn Tiến Nhương, Than Núi Béo không coi đây là một dự án đầu tư xây dựng đơn thuần, mà xác định đây là việc xây dựng ngôi nhà thứ hai thực sự cho thợ mỏ. Khi người thợ xa quê bước chân vào căn hộ của mình, cảm nhận được sự sạch sẽ, tiện nghi, có không gian thể thao để rèn luyện, có căng tin phục vụ chu đáo, họ sẽ cảm thấy mình được trân trọng và có động lực để cống hiến.

Để thợ lò yên tâm gắn bó, chỉ trả lương cao thôi là chưa đủ, mà phải chăm lo cho họ từ bữa ăn, giấc ngủ, đến không gian sống. Với quan điểm này, Công ty Than Khe Chàm - TKV cũng đang tích cực triển khai Dự án nhà ở tập thể 237 tỷ đồng, quy mô 360 căn hộ khép kín hiện đại, tiện nghi.

Công trường thi công Dự án nhà ở công nhân của Công ty Than Khe Chàm.

Công trình gồm 1 tầng hầm và 11 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 20.580m². Mỗi căn hộ được trang bị đầy đủ công trình phụ, hệ thống thông gió, chiếu sáng tự nhiên và thiết bị sinh hoạt thiết yếu. Dự án còn tích hợp hệ thống thang máy tốc độ cao, căng tin phục vụ ăn uống dinh dưỡng, phòng rèn luyện sức khỏe, sân thể thao và khuôn viên cây xanh.

Thực tế chứng minh, ở đâu chăm lo tốt nhà ở cho công nhân thì ở đó tỷ lệ biến động lao động thấp, năng suất lao động tăng cao và sự gắn bó với mỏ trở nên bền chặt. Những năm qua, nhờ chủ trương đầu tư nâng cao chất lượng khu tập thể công nhân, nhiều đơn vị hầm lò như Than Nam Mẫu, Than Vàng Danh luôn là những đơn vị làm tốt công tác tuyển dụng và giữ chân người lao động. Đó cũng là những đơn vị đi đầu trong việc chuẩn hóa chất lượng sinh hoạt tại các khu nhà tập thể với quy hoạch như một khu đô thị thu nhỏ, không gian xanh mát và đầy đủ tiện ích.

Các phòng ở được trang bị đầy đủ tiện nghi khép kín; công tác quản lý an ninh, vệ sinh môi trường luôn được duy trì nghiêm ngặt, giúp thợ lò có không gian nghỉ ngơi để phục hồi thể lực sau những giờ lao động.

Cùng với chương trình "Mái ấm công đoàn" đang được triển khai rất hiệu quả nhiều năm qua, có thể nói chính sách toàn diện về nhà ở đã và đang giúp TKV khẳng định vai trò của một tập đoàn kinh tế có tiềm lực và trách nhiệm đồng hành cùng người lao động. Đây cũng là một trong những giải pháp hiệu quả để TKV thu hút và giữ chân người lao động; đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững.