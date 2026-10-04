Quảng Ninh đứng thứ 4 toàn quốc về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026

Với 55,24 điểm, thành phố Quảng Ninh đứng thứ 4 trong số 34 địa phương về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh Quảng Ninh trở thành thành phố, bắt đầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới, đặt ra những yêu cầu và quyết tâm mới trên hành trình đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh (ngoài cùng bên trái), đại diện cho thành phố Quảng Ninh đón nhận vị trí thứ 4 toàn quốc trong bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Ngày 4/10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố kết quả PII năm 2026 và hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”. Đại diện TP Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự buổi lễ.

Theo bảng xếp hạng, thành phố Quảng Ninh đứng thứ 4 với 55,24 điểm sau các vị trí tốp 3 của Hà Nội với 63,80 điểm, TP Hồ Chí Minh với 58,30 điểm và Hải Phòng với 56,33 điểm; xếp thứ 5 là Bắc Ninh với 50,96 điểm. Các địa phương còn lại trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu gồm Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Kết quả đánh giá cung cấp cơ sở để từng địa phương nhận diện rõ hơn năng lực đổi mới sáng tạo, những lợi thế và các yếu tố cần tiếp tục cải thiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Các vị đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Đáng chú ý, bên cạnh vị trí thứ 4 về điểm số tổng hợp, Quảng Ninh dẫn đầu cả nước ở trụ cột Cơ sở hạ tầng; đứng thứ 2 ở trụ cột Thể chế, sau Đà Nẵng và trước Hải Phòng. Đây là hai trụ cột đầu vào quan trọng, phản ánh những điều kiện nền tảng phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo của địa phương.

Quảng Ninh cũng đứng thứ 3 cả nước về số lượng chỉ số thành phần dẫn đầu, với 5/52 chỉ số, sau Hà Nội với 18 chỉ số và TP Hồ Chí Minh với 12 chỉ số. 5 chỉ số Quảng Ninh dẫn đầu gồm: Hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, sản phẩm OCOP và tốc độ giảm nghèo. Kết quả này cho thấy các lợi thế của thành phố được ghi nhận trên nhiều phương diện, từ hạ tầng, điều kiện tiếp cận nguồn lực của khu vực tư nhân đến phát triển sản phẩm và tác động xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh cùng các vị đại biểu dự buổi lễ.

PII năm 2026 gồm 52 chỉ số thành phần, chia thành 7 trụ cột. Trong đó, 5 trụ cột đầu vào gồm: Thể chế; Vốn con người và nghiên cứu - phát triển; Cơ sở hạ tầng; Trình độ phát triển của thị trường; Trình độ phát triển của doanh nghiệp. Hai trụ cột đầu ra gồm: Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; Tác động. Cấu trúc này cho phép đánh giá cả điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo và những kết quả được tạo ra trong thực tiễn.

Dữ liệu xây dựng bộ chỉ số được tổng hợp từ hai nguồn chính. Có 40/52 chỉ số sử dụng số liệu thống kê, dữ liệu quản lý nhà nước được công bố chính thức từ các bộ, cơ quan trung ương và các tổ chức liên quan; 12/52 chỉ số do địa phương thu thập, cung cấp kèm tài liệu minh chứng. Việc tính toán chỉ số của 34 địa phương được thực hiện theo quy trình và phương pháp đã được chuyên gia quốc tế độc lập công nhận từ năm 2023.

Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN thành phố Quảng Ninh dự buổi lễ.

PII được xây dựng bám sát khung và phương pháp đo lường của Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2023. Bộ chỉ số tiếp cận đổi mới sáng tạo theo nghĩa rộng, bao gồm sản phẩm, quy trình mới hoặc được cải tiến đáng kể, cũng như những sáng kiến và cách ứng dụng công nghệ, tri thức đã có theo phương thức mới trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Đối với Quảng Ninh, vị trí trong nhóm dẫn đầu PII năm 2026 có ý nghĩa thiết thực khi thành phố bắt đầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới. Những lợi thế được ghi nhận về thể chế, cơ sở hạ tầng và hạ tầng số là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu Quảng Ninh tham quan, tìm hiểu các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm KHCN, đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ buổi lễ.

Kết quả PII đồng thời cung cấp thêm căn cứ để Quảng Ninh xác định trọng tâm của chặng đường tiếp theo. Phát huy những nền tảng hiện có, gắn đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với sản phẩm, năng suất và hiệu quả cụ thể sẽ là yêu cầu quan trọng để thành phố từng bước hiện thực hóa mô hình tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng phát triển và đời sống nhân dân.