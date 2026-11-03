Quảng Ninh giữ nhịp tăng trưởng hai con số - Bài 1: Tạo nền tảng cho chặng phát triển mới

Với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 12,26% trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số, khẳng định sức bật của nền kinh tế trên cả ba khu vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và nông, lâm nghiệp, thủy sản. Kết quả này tạo dư địa quan trọng để thành phố tăng tốc trong quý IV, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 13%, thu ngân sách nhà nước đạt 107.300 tỷ đồng.

Năm 2026, Quảng Ninh tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển của năm đầu nhiệm kỳ 2026-2030, với chủ đề công tác năm: “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”. Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36/2026/QH16 ngày 24/8/2026 về thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, cùng Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050 theo Quyết định số 1123/QĐ-TTg ngày 23/6/2026, mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm động lực để thành phố nâng cao quy mô và chất lượng tăng trưởng.

Các nhà thầu thi công dự án đường ven sông giai đoạn 1 (đoạn nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338).

Bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số, UBND thành phố chủ động điều chỉnh kịch bản phát triển kinh tế theo từng quý, từng tháng tại Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 21/7/2026. Kịch bản xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 13,21%, thu ngân sách nhà nước vượt 100.000 tỷ đồng.

Theo số liệu ước tính phục vụ điều hành giữa tháng 9/2026, GRDP quý III tăng 14,74%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 12,26%. Dù chưa đạt mức phấn đấu trong kịch bản điều hành, kết quả này cho thấy nền kinh tế tiếp tục giữ được nhịp tăng trưởng cao, với sự đóng góp của cả ba khu vực kinh tế.

Lắp ráp xe đạp xuất khẩu tại Công ty TNHH Junshun Việt Nam (KCN Đông Mai). Ảnh Mạnh Trường

Trong đó, công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực chủ lực. Công nghiệp chế biến, chế tạo ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi cả 12/12 dự án mới hoàn thành, đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đạt 100% kế hoạch năm; 8 doanh nghiệp quy mô lớn tham gia chuỗi sản xuất. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao. Sản lượng xi măng đạt gần 3,58 triệu tấn, tăng 42,41% so với cùng kỳ; ô tô đạt 3.476 chiếc, tăng 73,8%; loa và tai nghe đạt hơn 12 triệu bộ, tăng 45,15%; sợi bông cotton tăng 22,31%; dầu thực vật tăng 21,09%.

Ngành Than tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm nguồn cung nguyên liệu cho các nhà máy nhiệt điện và phục vụ nhu cầu năng lượng. Sản lượng than sạch 9 tháng đạt gần 32 triệu tấn, cơ bản hoàn thành kịch bản đề ra. Sản lượng điện sản xuất đạt hơn 28,5 tỷ kWh, tăng 9,02% so với cùng kỳ. Trong khi đó, hoạt động xây dựng tăng trưởng tích cực với giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt gần 48.000 tỷ đồng, tăng 14,83%. Thành phố thành lập 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 363ha, khởi công 9 cụm công nghiệp quy mô hơn 516ha, tạo thêm quỹ đất sản xuất và điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Tàu biển quốc tế cao cấp Viking Venus đưa 1.400 du khách Âu, Mỹ đến Quảng Ninh.

Khu vực dịch vụ tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung. Quảng Ninh đón 18,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng, tăng 9,9% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, tăng 28%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38%. Hoạt động thương mại, lưu trú, ăn uống duy trì đà tăng cao, với doanh thu thương mại đạt 465.300 tỷ đồng, tăng 25,7%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 26.900 tỷ đồng, tăng 31,8%. Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn đạt khoảng 3,545 tỷ USD, tăng 17,2%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng giữ được nhịp tăng trưởng ổn định. Sản lượng thủy sản đạt hơn 161.000 tấn, tăng 23,24%; riêng nuôi trồng đạt hơn 101.200 tấn, tăng 36,16%. Quảng Ninh đẩy mạnh giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân phát triển nuôi trồng thủy sản, trong đó ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất và hiệu quả khai thác tiềm năng kinh tế biển. Diện tích trồng rừng tập trung đạt hơn 13.467ha, vượt kế hoạch cả năm 2026.

Khu công nghiệp Sông Khoai (phường Hiệp Hòa) có hạ tầng đồng bộ thu hút 25 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký khoảng 3,35 tỷ USD.

Một điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế 9 tháng là kết quả thu ngân sách nhà nước. Tổng thu đạt 80.327 tỷ đồng, bằng 111,91% kịch bản 9 tháng, tăng 88,28% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 66.562 tỷ đồng, tăng 115,14%; thu tiền sử dụng đất đạt 31.340 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm. Thu xuất nhập khẩu đạt 13.765 tỷ đồng, tăng 17,41%.

Cùng với tăng trưởng sản xuất, kinh doanh, Quảng Ninh chủ động huy động và khơi thông các nguồn lực đầu tư. Tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách thu hút trong 9 tháng đạt hơn 225.572 tỷ đồng; vốn FDI đạt trên 1,314 tỷ USD. Thành phố thành lập mới 2.715 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 13.778. Công tác giải ngân đầu tư công tiếp tục có chuyển biến tích cực, với giá trị giải ngân dự kiến hết quý III đạt 16.342 tỷ đồng, tương đương 84% chỉ tiêu cả năm và vượt xa tỷ lệ cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, Quảng Ninh tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ, vướng mắc về pháp lý. Thành phố đã xử lý 69/69 dự án trên Hệ thống 751, trong đó 48 dự án tháo gỡ hoàn toàn vướng mắc pháp lý, góp phần đưa nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và quỹ dự án trở lại phục vụ phát triển kinh tế.

Kết quả 9 tháng tạo nền tảng quan trọng, song mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 13% đặt ra yêu cầu rất cao đối với Quảng Ninh trong quý IV. Theo kịch bản điều hành, thành phố phải đạt mức tăng trưởng 14,96% trong quý cuối năm để đưa GRDP cả năm lên 13,21%. Đây là nhiệm vụ có áp lực lớn khi một số ngành sản xuất chịu tác động của chính sách phòng vệ thương mại quốc tế, thị trường xuất nhập khẩu còn nhiều khó khăn, trong khi tiến độ giải ngân một số nguồn vốn chưa đáp ứng yêu cầu.

UBND thành phố tổ chức hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Ảnh Minh Hà

Trước yêu cầu đó, Quảng Ninh chủ động rà soát từng chỉ tiêu, nhận diện rõ những lĩnh vực còn dư địa và những ngành đang gặp khó khăn để điều chỉnh phương án điều hành. Thành phố giao Sở Tài chính phối hợp với cơ quan thống kê duy trì theo dõi hằng tuần 19 chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu, kịp thời đánh giá mức độ hoàn thành kịch bản, đề xuất giải pháp bù đắp phần tăng trưởng thiếu hụt ở các ngành gặp khó bằng những lĩnh vực có khả năng tăng tốc.

Đối với công nghiệp chế biến, chế tạo, Quảng Ninh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, xử lý các thủ tục liên quan đến phòng vệ thương mại. Thành phố thúc đẩy các dự án mới nâng công suất sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm tấm quang năng với các dự án điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất ô tô mở rộng hệ thống phân phối. Việc duy trì sản xuất ổn định tại các nhà máy, phát huy công suất các dự án mới đi vào hoạt động sẽ góp phần giữ nhịp tăng trưởng công nghiệp trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố, nghe kiểm tra tiến độ đầu tư Dự án kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng.

Quảng Ninh cũng xác định giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng. Thành phố tập trung đôn đốc tiến độ thi công các công trình giao thông động lực như đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều, đường bao biển Trần Quốc Nghiễn kéo dài, nâng cấp Quốc lộ 4B; đồng thời hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án lớn về giao thông, năng lượng và hạ tầng đô thị. Thành phố tiếp tục tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng tại 22 dự án trọng điểm còn lại, chủ động bảo đảm nguồn vật liệu san lấp, tạo điều kiện để các nhà thầu tăng tốc thi công, nâng cao giá trị giải ngân.

Với khu vực dịch vụ, Quảng Ninh tập trung khai thác dư địa du lịch mùa thu - đông, tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch như Halo Bay Show, Chợ đêm VuiFest, Marathon Di sản Hạ Long, Ultra Trail Yên Tử và Countdown 2027. Các hoạt động này hướng tới kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, mở rộng thị trường khách quốc tế và kích cầu tiêu dùng. Thành phố phấn đấu đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong quý IV/2026, đồng thời đẩy nhanh thủ tục để Trung tâm thương mại AEON Mall Hạ Long sớm đi vào hoạt động, bổ sung động lực cho lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Các đại biểu ấn nút khởi công Dự án Điện gió Quảng Ninh 1.

Cùng với đó, Quảng Ninh tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc các khoản thu phát sinh từ đất đai, dự án bất động sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách cả năm đạt 107.300 tỷ đồng, trong đó quý IV phấn đấu thu 26.973 tỷ đồng. Đối với thu xuất nhập khẩu, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hải quan, logistics, kho bãi; vận động các tập đoàn, doanh nghiệp lớn thực hiện thủ tục hải quan tại địa phương, đồng thời thúc đẩy triển khai cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng nhằm nâng cao năng lực thông quan, gia tăng nguồn thu.

Quảng Ninh tiếp tục thúc đẩy đầu tư ngoài ngân sách, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thủ tục các dự án nhà ở xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thành phố phấn đấu hoàn thiện thủ tục 21 dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 24.913 căn, đẩy nhanh tiến độ 3 dự án với 1.238 căn để cất nóc vào cuối năm. Thành phố cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách dành cho khoa học, công nghệ, đồng thời mở rộng ứng dụng công nghệ trong quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thi công dự án chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường trung tâm đặc khu Cô Tô. Ảnh Mạnh Trường

Với sự chủ động trong điều hành, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy đồng bộ các động lực kinh tế, Quảng Ninh đang tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm. Kết quả tăng trưởng 9 tháng, cùng nền tảng sản xuất, kinh doanh, thu ngân sách và thu hút đầu tư tích cực, tạo cơ sở để thành phố tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng hai con số, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Thực hiện: HÀ CHI

Trình bày: MẠNH HÀ