Quảng Ninh - GTEL ký kết hợp tác chiến lược về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Sáng 3/8, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) - Bộ Công an, ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Dự và chủ trì lễ ký kết có các đồng chí: Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lương Đức Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty GTEL.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Lương Đức Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty GTEL, ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

GTEL là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an, được thành lập năm 2007, định hướng phát triển trở thành tập đoàn công nghiệp an ninh hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực và thế giới. Doanh nghiệp hoạt động trên 4 trụ cột chiến lược gồm: Nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghiệp an ninh, công nghệ và chuyển đổi số, dịch vụ hạ tầng và kết nối, với đội ngũ khoảng 20.000 cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư công nghệ.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tăng cường hợp tác nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trọng tâm hợp tác là lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số và đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển đồng bộ hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây và các nền tảng số phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Hai bên cũng sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kinh tế số; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; đồng thời nghiên cứu phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây và các nền tảng dùng chung đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định, thỏa thuận hợp tác là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để Quảng Ninh khai thác hiệu quả tiềm lực công nghệ, hạ tầng và nguồn lực của GTEL, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn mới.

Để thỏa thuận sớm đi vào thực tiễn, đồng chí đề nghị hai bên tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng, kết nối và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, hình thành kho dữ liệu dùng chung và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản trị số; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong toàn bộ quá trình xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu; nghiên cứu các giải pháp phát triển trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, nền tảng số phục vụ các định hướng phát triển mới của tỉnh, nhất là Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh; đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản trị, điều hành các khu kinh tế, khu công nghiệp và đô thị thông minh theo Quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với GTEL và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể; ưu tiên các nội dung có tính đột phá, sớm tạo ra kết quả thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và GTEL góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, hướng tới xây dựng Quảng Ninh trở thành đô thị hiện đại, thông minh, phát triển trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đã được quy hoạch.