Quy định mới về hoạt động thu giữ và lưu trữ carbon gắn với hoạt động dầu khí

Luật Dầu khí (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua bổ sung quy định khung về chính sách, nguyên tắc triển khai và cơ chế tài chính cho hoạt động thu giữ, xử lý, vận chuyển, bơm ép và lưu trữ CO2 (hoạt động CCS) gắn với hoạt động dầu khí.

Sáng 23/8, với 473/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 94,60% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi).

Trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết, Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Về phân quyền, giao quyền và vai trò của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của dự thảo luật là tăng cường phân quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về dầu khí và giao quyền cho Petrovietnam, đơn giản hóa thủ tục nhằm khơi thông nguồn lực, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Về chính sách ưu đãi đầu tư trong hoạt động dầu khí, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nêu thực tế cho thấy các dự án dầu khí ngày càng dịch chuyển ra vùng nước sâu, xa bờ, điều kiện địa chất phức tạp, vốn đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn dài. Nhiều mỏ nhỏ, cận biên nếu áp dụng cơ chế thông thường sẽ không đủ hiệu quả để nhà đầu tư triển khai.

Do đó, dự thảo luật quy định bổ sung các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển mỏ nhỏ, cận biên, nước sâu, xa bờ; gia tăng hệ số thu hồi dầu; khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí nhằm thu hút đầu tư, gia tăng sản lượng khai thác dầu khí, đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Một điểm mới nữa của Luật Dầu khí (sửa đổi) là bổ sung quy định khung về chính sách, nguyên tắc triển khai và cơ chế tài chính cho hoạt động thu giữ, xử lý, vận chuyển, bơm ép và lưu trữ CO2 (hoạt động CCS) gắn với hoạt động dầu khí.

Theo đó, khi kết thúc hoạt động CCS, nhà thầu có trách nhiệm triển khai các hoạt động hủy giếng và thu dọn công trình CCS. Sau khi thu dọn công trình CCS, nhà thầu có trách nhiệm giám sát, quan trắc, bảo đảm an toàn cơ sở lưu trữ CO2 và khắc phục sự cố rò rỉ, ô nhiễm môi trường (nếu có) trong thời hạn theo quy định của Chính phủ bằng chi phí của nhà thầu trước khi bàn giao lại cho Petrovietnam quản lý.

Về cơ chế tài chính, nhà thầu triển khai hoạt động CCS có quyền sở hữu, trao đổi, mua bán tín chỉ carbon theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Doanh thu từ bán tín chỉ carbon sẽ được hạch toán giảm phần thu hồi chi phí.

Luật Dầu khí (sửa đổi) gồm 12 chương, 62 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.