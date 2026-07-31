Xử phạt hơn 2.000 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa hoàn thành rà soát các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai (từ năm 2024 đến nay) theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Cán bộ phường Bãi Cháy hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục về đất đai.

Kết quả rà soát, có 23 trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt của cấp tỉnh và khoảng 2.000 trường hợp do UBND 54 xã, phường, đặc khu xử phạt, báo cáo về Sở. Tỉnh và các địa phương đã xử phạt các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật, như: Đăng ký biến động đất đai; khôi phục hiện trạng ban đầu; nộp lại khoản lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm; thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và hoàn thiện các thủ tục đất đai theo quy định của pháp luật...

Việc rà soát được Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai trên cơ sở quy định tại Điều 81 Luật Đất đai và Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, đồng thời tổng hợp dữ liệu do UBND các xã, phường, đặc khu báo cáo.

Thông qua công tác rà soát, xử lý vi phạm, tỉnh tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân. Qua đó, góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.