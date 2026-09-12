Đóng điện giai đoạn 1 đối với hai dự án truyền tải lưới điện 110kV khu vực miền Đông

Theo tin từ Công ty Điện lực Quảng Ninh, vừa qua, Công ty cùng các đơn vị liên quan đã hoàn thành đóng điện giai đoạn 1 đối với hai dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Hải Hà - Quảng Hà - Texhong và Hải Hà - Tiên Yên.

Trong giai đoạn 1, các đơn vị đã hoàn thành thay dây trên đoạn tuyến từ cột 1 đến cột 19, là đoạn đường dây 110kV đi chung cột của cả hai dự án.

Hai dự án được triển khai nhằm nâng khả năng truyền tải, nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định của lưới điện 110kV, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng tại KCN Hải Hà, KCN Texhong và các khu vực lân cận. Trong đó, tuyến đường dây 110kV Hải Hà - Quảng Hà - Texhong dài 14,67km; tuyến 110kV Hải Hà - Tiên Yên có tổng chiều dài gần 40km.

Trong giai đoạn 1, các đơn vị đã hoàn thành thay dây trên đoạn tuyến từ cột 1 đến cột 19 (đoạn đường dây 110kV đi chung cột của cả hai dự án). Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, các đơn vị tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại theo kế hoạch, phấn đấu đưa hai dự án vào vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Việc nâng cấp các tuyến đường dây 110kV khu vực Hải Hà- Quảng Hà - Texhong và Hải Hà - Tiên Yên, còn góp phần củng cố năng lực tiếp nhận, truyền tải và phân phối nguồn điện nhập khẩu từ Trung Quốc qua khu vực Móng Cái. Theo phương án hiện nay, quy mô nhập khẩu điện từ Trung Quốc dự kiến khoảng 600MW vào năm 2030 và có thể tăng lên 1.000MW sau năm 2030.