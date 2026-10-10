Tăng tốc các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

Theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg (ngày 2/11/2025) của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn Quảng Ninh có 4 dự án năng lượng trọng điểm quốc gia thuộc lĩnh vực công thương. Các dự án trọng điểm đang được thành phố cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp tập trung đẩy nhanh tiến độ, với mục tiêu không chỉ bảo đảm năng lực cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và phát triển đô thị, mà còn tạo dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc báo cáo lãnh đạo xã Hải Ninh về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án thi công Dự án Trạm biến áp 220kV Móng Cái.

4 dự án trọng điểm gồm: Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh; đường dây 220kV từ trạm biến áp 220kV Móng Cái đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc; trạm biến áp 220kV Móng Cái và đường dây 220kV Móng Cái - Hải Hà; trạm biến áp 220kV Cộng Hòa và đường dây 220kV Cộng Hòa - rẽ Cẩm Phả - Hải Hà cùng các xuất tuyến 110kV đồng bộ.

Trong 4 dự án trên, các công trình lưới điện đang được chủ đầu tư tích cực triển khai theo các mốc tiến độ được giao. Trong đó, Dự án đường dây 220kV từ trạm biến áp 220kV Móng Cái đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc có chiều dài 16,8km, tổng mức đầu tư khoảng 432 tỷ đồng, hiện hoàn thành nhiều thủ tục quan trọng, như: Chấp thuận hướng tuyến, chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500, đánh giá tác động môi trường và báo cáo nghiên cứu khả thi. Chủ đầu tư đang phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng và GPMB.

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công Dự án TBA 220kV Móng Cái.

Đối với Dự án trạm biến áp 220kV Móng Cái có quy mô 2x250MVA, tổng mức đầu tư khoảng 482 tỷ đồng, chủ đầu tư đã phê duyệt dự án và đang lựa chọn nhà thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị. Cùng với đó, Dự án đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái dài 23,6km, tổng mức đầu tư khoảng 497 tỷ đồng cũng đã được phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật và đang lựa chọn nhà thầu.

Đáng chú ý, Dự án trạm biến áp 220kV Cộng Hòa và đường dây đấu nối đang có tiến độ thi công rất tích cực. Hiện phần nền trạm đạt khoảng 90%, tường chắn và hệ thống tiếp địa đạt khoảng 40%; đường vào trạm đang thi công san nền. Đối với đường dây 220kV, cả 11/11 vị trí móng đã được bàn giao mặt bằng và đang thi công 2 vị trí; đường dây 22kV đã thi công xong móng 5/5 vị trí, dựng cột 2/5 vị trí. Cả 3 dự án trên đều đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026.

Hiện vướng mắc chính tập trung tại Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, đây là dự án có quy mô lớn nhất và giữ vai trò đặc biệt trong định hướng phát triển nguồn điện. Dự án có công suất 1.500MW, tổng vốn đầu tư khoảng 47.480 tỷ đồng, do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam, Tokyo Gas Co., Ltd và Marubeni Corporation thực hiện, tiến độ dự kiến đi vào hoạt động là 2029-2030. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia và trở thành lời giải chiến lược cho bài toán thiếu hụt khoảng 6.000MW điện tại khu vực miền Bắc trong giai đoạn tới.

Mặc dù quy mô dự án lớn, nhiều thủ tục phức tạp, diện tích cần GPMB lên tới 41ha, nhưng với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ cho dự án, Quảng Ninh cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án, gồm: Giao đất, giao khu vực biển, thẩm định tiền thuê đất, thu tiền ký quỹ của nhà đầu tư và hoàn thành 100% công tác GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Về phía nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. Hồ sơ mời thầu gói thầu EPC đã được phát hành từ tháng 10/2025 và đang được triển khai.

Song song với hoàn thiện thủ tục, nhà đầu tư đang làm việc với các đối tác quốc tế để chuẩn bị nguồn nhiên liệu LNG, đàm phán hợp đồng mua bán điện với Công ty Mua bán điện và làm việc với các tổ chức tài chính quốc tế để thu xếp vốn. Theo cam kết mới nhất, từ nay đến cuối năm 2026, nhà đầu tư sẽ tập trung triển khai các hạng mục, như: San lấp mặt bằng, rà phá bom mìn, nhà điều hành; hoàn thành thủ tục giao đất, khu vực biển phục vụ hạng mục lấn biển trong tháng 10/2026; dự kiến thi công hạng mục san lấp từ tháng 1/2027; đàm phán mua bán khí và thu xếp vốn từ tháng 11/2026 đến tháng 6/2027; ký hợp đồng EPC vào tháng 6/2027. Mục tiêu phát điện thương mại tổ máy số 1 vào tháng 9/2030 và tổ máy số 2 vào tháng 12/2030.

Tuy nhiên, để những mốc tiến độ này có thể trở thành hiện thực, dự án vẫn phải giải quyết một số vấn đề có tính quyết định. Theo báo cáo của nhà đầu tư, điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở khung pháp lý và cơ chế hợp đồng mua bán điện. Bên cạnh đó, biến động địa chính trị toàn cầu đang tác động đến nguồn cung tua-bin khí, kéo dài thời gian đặt hàng và sẵn sàng lắp đặt thiết bị. Thành phố cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên, đồng thời chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Mua bán điện và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia hỗ trợ đẩy nhanh đàm phán hợp đồng PPA và thỏa thuận đấu nối với chủ đầu tư.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, khẳng định: Việc các dự án hoàn thành đúng tiến độ sẽ tạo động lực thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới và là nền tảng để thành phố vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, vừa củng cố năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới. Thành phố cùng các bộ, ngành liên quan đang tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư tập trung tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.