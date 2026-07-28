Siêu cháy rừng thách thức châu Âu

Châu Âu đang đối mặt với làn sóng "siêu cháy rừng" nghiêm trọng khi Pháp, Tây Ban Nha và Italy đồng loạt căng mình ứng phó với những đám cháy lớn trong điều kiện nắng nóng kéo dài và gió mạnh. Đến nay, gần 100.000ha rừng đã bị thiêu rụi tại Pháp và Tây Ban Nha, buộc hơn 325.000 người phải sơ tán để bảo đảm an toàn. Giới chuyên gia cảnh báo các đợt nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu đang khiến cháy rừng tại châu Âu ngày càng dữ dội và khó kiểm soát hơn.

Lực lượng cứu hỏa dập lửa tại khu vực Le Las, ngoại ô thành phố Bordeaux, Pháp, ngày 27/7/2026, khi các đám cháy rừng tiếp tục hoành hành. Ảnh: AP.

Pháp chạy đua trước đợt nắng nóng mới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 27/7 đã tới thị sát trung tâm chỉ huy chữa cháy ở Tây Nam nước này, động viên lực lượng cứu hỏa và khẳng định: "Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng trong cuộc chiến này" - Ông mô tả đây là cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng nhất của Pháp kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Các đám cháy tại Pháp đã thiêu rụi khoảng 42.000ha rừng và tạo ra hiện tượng "mây lửa" khổng lồ - những khối mây hình thành từ sức nóng dữ dội của đám cháy, có thể khiến ngọn lửa lan nhanh hơn và gây nhiều khó khăn cho công tác khống chế. Dù lực lượng cứu hỏa đã chặn được đà lan của lửa sau nhiều ngày đám cháy tiến sát thành phố Bordeaux, giới chức cảnh báo nguy cơ vẫn chưa chấm dứt khi nhiều khu rừng còn âm ỉ cháy và một đợt nắng nóng mới được dự báo xuất hiện trong tuần này.

Pháp đã huy động khoảng 2.500 lính cứu hỏa, 1.500 quân nhân cùng hàng chục máy bay và trực thăng chữa cháy. Đáng chú ý, nước này lần đầu tiên triển khai máy bay vận tải quân sự A400M tham gia dập lửa. Tại vùng Gironde, chính quyền cũng cấm tổ chức các trại hè dành cho trẻ em và người khuyết tật, đồng thời khuyến cáo người dân không tới khu vực này trong thời điểm chuẩn bị bước vào cao điểm du lịch tháng 8.

Tây Ban Nha ghi nhận vụ cháy rừng lớn nhất lịch sử

Tây Ban Nha cũng đang vật lộn với những đám cháy rừng chưa từng có. Khoảng 79.000 người đã phải sơ tán và 30.000 người khác được yêu cầu ở trong nhà khi các đám cháy tiếp tục lan rộng quanh thủ đô Madrid và vùng Valencia.

Đám cháy tại tỉnh Ávila, phía Tây Madrid, đã thiêu rụi khoảng 500km², trở thành vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận tại Tây Ban Nha. Trong năm nay, tổng diện tích rừng bị cháy tại nước này đã lên tới khoảng 1.530km², gấp sáu lần so với cùng kỳ năm 2025. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cũng cảnh báo một đợt nắng nóng mới với nhiệt độ có thể vượt 40°C sẽ tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Thủ tướng Pedro Sánchez cho rằng các vụ cháy rừng hiện nay không còn là những sự cố đơn lẻ mà là hệ quả của tình trạng khẩn cấp về khí hậu, khiến các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn và các đám cháy trở nên dữ dội hơn.

Italy cũng căng mình khống chế cháy rừng

Không chỉ Pháp và Tây Ban Nha, Italy cũng đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng lan rộng. Tại vùng Puglia, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế một vụ cháy lớn gần thị trấn Peschici. Đám cháy đã thiêu rụi rừng thông và cây bụi, buộc khoảng 300 du khách tại các bãi biển và khu cắm trại phải sơ tán bằng đường biển.

Ba máy bay chữa cháy Canadair cùng lực lượng cứu hỏa trên mặt đất vẫn tiếp tục dập lửa trong điều kiện gió mạnh. Đám cháy gợi nhớ về vụ cháy rừng nghiêm trọng từng xảy ra tại khu vực này vào năm 2007.

Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu đang khiến những "siêu cháy rừng" xuất hiện ngày càng thường xuyên trên khắp châu Âu, với quy mô ngày càng lớn, tốc độ lan nhanh và khó kiểm soát hơn bằng các biện pháp chữa cháy truyền thống.