Singapore mở rộng biện pháp xử lý các doanh nghiệp Indonesia liên quan đến khói mù

Ngày 19/10, Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore (NEA) cho biết sẽ gửi thông báo yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa tới 3 doanh nghiệp Indonesia khác nhằm kiểm soát và ngăn chặn cháy rừng tại khu vực Kalimantan, khi khói từ các đám cháy có thể đã lan sang Singapore.

Lớp khói mù dày đặc che khuất những tòa nhà phía sau khu trung tâm thương mại và tài chính ở Singapore, ngày 9/10/2026. Ảnh: AP

Như vậy, Singapore đã đưa tổng cộng 10 doanh nghiệp Indonesia vào diện yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy rừng theo Đạo luật Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

Theo Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore (NEA), ngày 16/10, cơ quan này đã yêu cầu 7 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp Indonesia triển khai các biện pháp phòng ngừa do có liên quan đến các vụ cháy rừng tại Sumatra. Sau đó, NEA tiếp tục phát hiện dấu hiệu cho thấy khói từ các đám cháy trên những khu đất do 3 doanh nghiệp khác quản lý, khai thác tại Kalimantan cũng có thể đã lan sang Singapore. Vì vậy, NEA quyết định gửi thông báo tới ba doanh nghiệp tại Kalimantan, gồm PT Buana Megatama Jaya, PT Mananjung Hayak và PT Baratama Putra Perkasa.

Theo NEA, các doanh nghiệp phải huy động lực lượng chữa cháy để dập tắt các đám cháy hoặc ngăn lửa lan rộng trên những khu đất thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình. Các doanh nghiệp cũng phải chấm dứt mọi hoạt động đốt thực bì đang diễn ra, không tiến hành hoạt động đốt mới, đồng thời trình kế hoạch hành động nêu rõ các biện pháp dập lửa và ngăn ngừa cháy tái diễn.

Trước đó, NEA đã gửi thông báo tới 7 doanh nghiệp, gồm nhà cung cấp nguyên liệu gỗ làm bột giấy PT Bumi Andalas Permai và các công ty PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya và PT Bangkanesia.

NEA cho biết, những thông báo đó chưa đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm pháp lý về tình trạng khói mù tại Singapore. Tuy nhiên, nếu cơ quan chức năng tìm thấy đủ bằng chứng vi phạm pháp luật, các doanh nghiệp có thể đối mặt với việc truy tố và xử phạt tài chính.

Các vụ cháy rừng và cháy đất tại Indonesia đã gây ra tình trạng khói mù nghiêm trọng, lan sang Singapore, Malaysia và nhiều khu vực khác ở Đông Nam Á. Tại một số nơi, mức độ ô nhiễm không khí tăng cao, đe dọa sức khỏe và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Một số trường học phải tạm đóng cửa, trong khi chính quyền tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, khói từ các đám cháy dày đặc đến mức khiến bầu trời tại một số khu vực ở Kalimantan chuyển sang màu cam.

Theo Bộ Lâm nghiệp Indonesia, từ tháng 1 đến tháng 7, các vụ cháy đã thiêu rụi hơn 2.020km² đất. Trong khi đó, dự án Nusantara Atlas ước tính tổng diện tích cháy tại Indonesia lên tới gần 8.960km² tính đến cuối tháng 8.

Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore K. Shanmugam cho biết Sở Giao dịch chứng khoán Singapore cũng đã yêu cầu 7 doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết tại nước này cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và những mối liên hệ có thể có với các vụ cháy tại Indonesia gây khói mù ở Singapore.

Ông Shanmugam khẳng định hoàn toàn có thể ngăn chặn tình trạng khói mù, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp liên quan đến cháy rừng không nên cho rằng họ có thể trốn tránh trách nhiệm.

Theo ông, khói mù không đơn thuần là hậu quả của hiện tượng tự nhiên mà còn bắt nguồn từ hoạt động của những doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận. Phát biểu trên kênh truyền hình CNA của Singapore, ông Shanmugam nhấn mạnh: “Họ có thể cho rằng việc thu thập bằng chứng rất khó khăn và họ có thể tránh sự giám sát. Tuy nhiên, họ không nên đánh giá thấp quyết tâm hành động của Chính phủ Singapore”.

Ông tuyên bố, nếu các doanh nghiệp từ chối hợp tác, Singapore sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý và quản lý trong phạm vi thẩm quyền để gây sức ép, bất kể doanh nghiệp đó có hiện diện tại Singapore hay không. Các biện pháp có thể tác động trực tiếp đến lợi nhuận, khả năng tiếp cận nguồn vốn và uy tín của doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư.

Ông Shanmugam cũng bày tỏ thất vọng trước phát biểu của một quan chức Indonesia đã xem nhẹ cuộc khủng hoảng khi cho rằng Singapore vẫn hưởng nguồn ôxy từ những khu rừng Indonesia vào thời điểm không xảy ra khói mù. Theo ông, những phát biểu như vậy không phù hợp trong bối cảnh người dân nhiều nước trong khu vực đang chịu ảnh hưởng của khói mù do hành vi vi phạm quy định của các doanh nghiệp tại Indonesia.

Bên cạnh đó, ông Shanmugam hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trong công tác phòng, chống cháy rừng, trong đó có việc chấp nhận sự hỗ trợ từ nước ngoài để dập tắt các đám cháy. Ông cho biết Tổng thống Prabowo đã thay người đứng đầu cơ quan phụ trách chữa cháy và cứu trợ thiên tai, ban hành các chỉ thị nhằm ngăn chặn hoạt động phát quang bằng cách đốt trên đất than bùn, đồng thời xác định phòng ngừa cháy rừng là giải pháp ưu tiên lâu dài.

Cũng trong ngày 19/10, Bộ trưởng phụ trách an ninh hàng đầu Indonesia Dudung Abdurachman cho biết Chính phủ Indonesia hiện chưa có kế hoạch công bố tình trạng thảm họa quốc gia đối với các vụ cháy rừng. Ông khẳng định Indonesia vẫn đủ khả năng ứng phó với cuộc khủng hoảng, bất chấp những lo ngại ngày càng gia tăng tại các nước láng giềng về tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.