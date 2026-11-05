Indonesia huy động hàng nghìn quân nhân bảo đảm an ninh phiên tòa liên quan cựu Tổng thống Widodo

Ngày 5/11, giới chức Indonesia huy động 6.770 cảnh sát và quân nhân bảo đảm an ninh cho phiên tòa có sự tham gia của cựu Tổng thống Joko Widodo tại thủ đô Jakarta. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên chính trường Indonesia gia tăng sau khi cơ quan chức năng bắt giữ 3 tướng cảnh sát cấp cao để điều tra vụ nghe lén trái phép nhằm vào Tổng thống đương nhiệm Prabowo Subianto.

Những người ủng hộ cựu Tổng thống Indonesia Joko Widodo hô vang khẩu hiệu trong đám đông tập trung bên ngoài Tòa án quận Đông Jakarta, nơi ông Widodo làm chứng trong một vụ án phỉ báng, tại Jakarta, Indonesia, ngày 5/11/2026. Ảnh: AP

Bê bối nghe lén Tổng thống gây căng thẳng trên chính trường

Theo cảnh sát Indonesia, hoạt động nghe lén diễn ra trong giai đoạn 2025-2026, sau khi ông Prabowo nhậm chức tổng thống. Các nghi phạm bị cáo buộc chỉ đạo nghe lén trái phép các cuộc điện thoại của nguyên thủ quốc gia. Ngoài Tổng thống Prabowo, hoạt động nghe lén trái phép có thể còn nhắm tới các thành viên nội các, chính trị gia, nhà báo, lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự và doanh nghiệp.

Ba tướng cảnh sát bị cơ quan chức năng bắt giữ gồm Tướng Listyo Sigit Prabowo, cựu Tư lệnh Cảnh sát quốc gia; Thiếu tướng cảnh sát Ahrie Sonta Nasution, người đứng đầu Cục Pháp chế Cảnh sát quốc gia; và Thiếu tướng cảnh sát Eko Hadi Santoso, giảng viên cao cấp tại Học viện Giáo dục và Đào tạo Cảnh sát quốc gia.

Đáng chú ý, ông Listyo từng giữ chức Tư lệnh Cảnh sát quốc gia dưới thời cựu Tổng thống Joko Widodo và mới đảm nhiệm chức Chánh Văn phòng Tổng thống Prabowo hồi tháng 10.

Phủ Tổng thống Indonesia nhận định hoạt động nghe lén nhằm vào nguyên thủ quốc gia có thể mang dấu hiệu phản quốc do đe dọa an ninh và lợi ích nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ động cơ, mục đích và những người có thể đứng sau vụ việc.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Prabowo và người tiền nhiệm Widodo

Vụ bê bối cũng thu hút sự chú ý do mối quan hệ chính trị giữa Tổng thống Prabowo và người tiền nhiệm Joko Widodo.

Sau hai lần thất bại trước ông Widodo trong các cuộc bầu cử tổng thống, ông Prabowo chuyển sang hợp tác với nhà lãnh đạo này. Trong cuộc bầu cử năm 2024, ông Widodo ủng hộ ông Prabowo, còn ông Prabowo lựa chọn con trai ông Widodo làm ứng cử viên phó tổng thống. Quyết định này từng làm dấy lên lo ngại về xu hướng hình thành các gia tộc chính trị tại Indonesia.

Tuy nhiên, kể từ khi ông Prabowo nhậm chức, quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo từng là đồng minh thân cận xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đọc Thông điệp quốc gia thường niên trước thềm Quốc khánh tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Jakarta, ngày 14/8/2026. Ảnh tư liệu: AP

Ngày 4/11, trả lời trên chương trình podcast của Forum Keadilan TV, cựu Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia, Tướng cảnh sát nghỉ hưu Oegroseno cho rằng các điều tra viên cần làm rõ toàn bộ hệ thống chỉ huy đứng sau vụ nghe lén, kể cả khả năng có chỉ đạo từ cựu Tổng thống Widodo. Ông cho rằng cơ quan điều tra không nên ngần ngại triệu tập cựu tổng thống để thẩm vấn nếu cần thiết, đồng thời phải xác định rõ động cơ của hoạt động nghe lén.

Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định ông Widodo có liên quan đến vụ việc. Cả ông Widodo và Tổng thống Prabowo đều chưa đưa ra bình luận.

Tăng cường an ninh cho phiên tòa có cựu Tổng thống Widodo tham gia

Trong bối cảnh đó, ngày 5/11, cựu Tổng thống Widodo có mặt tại Tòa án quận Đông Jakarta để làm chứng trong một vụ án phỉ báng liên quan đến cáo buộc ông sử dụng bằng đại học giả. Phiên tòa này không liên quan đến cuộc điều tra nghe lén Tổng thống Prabowo.

Sáng cùng ngày, hàng trăm người ủng hộ đã tập trung trước tòa án, hô vang những khẩu hiệu ủng hộ khi ông Widodo tới tham dự phiên xét xử. Để bảo đảm an ninh, giới chức Indonesia huy động 6.770 cảnh sát và quân nhân làm nhiệm vụ tại khu vực tòa án.

Cảnh sát trưởng Đông Jakarta Alfian Nurrizal cho biết việc tăng cường lực lượng nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an ninh khi đông người tập trung. Phần lớn lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng, trong khi số cảnh sát và quân nhân trực tiếp làm nhiệm vụ sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế.

Trước đó, sau khi cơ quan chức năng bắt giữ 3 tướng cảnh sát, quân đội Indonesia đã điều động hơn 20.000 quân nhân tới Jakarta.

Người phát ngôn quân đội Indonesia, Thiếu tướng Muhammad Nas, khẳng định việc điều động lực lượng lính thủy đánh bộ và các đơn vị quân đội khác tới thủ đô là hoạt động bình thường nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Giới chức Indonesia chưa xác nhận liệu việc điều động hơn 20.000 quân nhân có liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra nghe lén hay không.

Mặc dù quân đội tăng cường lực lượng tại Jakarta, trên các tuyến phố thủ đô chưa ghi nhận sự hiện diện quân sự rõ rệt. Theo nhà chức trách, phần lớn quân nhân vẫn tập trung tại doanh trại và các cơ sở quân sự, sẵn sàng triển khai khi cần thiết.