Quốc hội xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực tài chính, khoa học và công nghệ

Sáng 21/11, với 491/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu dự tại phiên họp Quốc hội sáng 21/11 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nghị quyết ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cơ bản tán thành với các giải pháp, cam kết của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên Chính phủ tại phiên chất vấn. Quốc hội yêu cầu các cơ quan tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến trong những lĩnh vực được chất vấn.

Yêu cầu chấm điểm, công khai kết quả giải ngân

Đối với lĩnh vực tài chính, Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Việc phân bổ vốn phải bảo đảm kịp thời, sử dụng hiệu quả nguồn lực theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải khẩn trương hoàn thành phân bổ chi tiết số vốn đầu tư công năm 2026 còn lại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Quốc hội yêu cầu chấm điểm, công khai kết quả giải ngân; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm giải ngân, không đáp ứng tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đồng thời, nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức thực hiện các dự án, nhất là dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; giảm tối đa thủ tục, thời gian chuẩn bị dự án ODA.

Đối với đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Quốc hội yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện pháp luật; trước ngày 31/12/2027, xử lý dứt điểm tồn đọng, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp theo cơ chế tại Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền thành lập Quỹ Phát triển dự án PPP, kết hợp vốn ngân sách với vốn của các định chế tài chính quốc tế.

Trong quản lý thuế, Quốc hội yêu cầu hoàn thiện chính sách đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp nước ngoài. Từ ngày 1/1/2027, chủ quản nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream bán hàng theo Nghị định số 248/2026/NĐ-CP.

Cùng với đó, thực hiện quản lý thuế theo mức độ rủi ro, tập trung kiểm tra các đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao; xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Các cơ quan chức năng cần hướng dẫn, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện phương thức quản lý thuế mới, giảm chi phí tuân thủ.

Đối với hoàn thuế giá trị gia tăng, cần đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, bảo đảm hoàn thuế đúng thời hạn; tăng cường phân loại rủi ro, ứng dụng công nghệ, rút ngắn thời gian giải quyết. Chậm nhất trong quý I/2028, hoàn thành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, làm sạch mã số thuế. Quốc hội cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Về hỗ trợ doanh nghiệp và huy động nguồn lực phát triển, Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đầu tư, sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định, bình đẳng, giảm chi phí tuân thủ.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp cần phù hợp với quy mô, năng lực và nhu cầu của từng nhóm, gắn với nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển thị trường. Đồng thời, nâng cao hiệu quả huy động, sử dụng nguồn lực; triển khai kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030; đổi mới thu hút FDI theo hướng coi trọng chất lượng, hiệu quả, công nghệ và giá trị gia tăng trong nước.

Đối với thị trường chứng khoán, Quốc hội yêu cầu nghiên cứu ban hành khung pháp lý và hướng dẫn thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox). Mục tiêu đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP và tăng trưởng thị trường chứng khoán phái sinh đạt 20-30% mỗi năm.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Quốc hội yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến hết năm 2027, hoàn thành xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đã được xác định cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; ưu tiên những văn bản tháo gỡ điểm nghẽn, thực hiện phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính.

Quốc hội yêu cầu khẩn trương ban hành hướng dẫn về khoán chi, xác định sản phẩm đầu ra, cấp kinh phí qua các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro và thử nghiệm có kiểm soát.

Đáng chú ý, trong phân bổ, giao dự toán năm 2027, phải bảo đảm bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong năm 2027, hoàn thiện, vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, đồng thời rà soát khung pháp lý cho các quỹ đầu tư mạo hiểm ở Trung ương và địa phương.

Trong quý I/2027, ban hành bộ chỉ số đánh giá hiệu quả định lượng để giám sát kết quả đầu ra; quy định hoạt động và cơ chế vận hành dùng chung của các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, AI trong xử lý đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, không để tồn đọng đơn.

Hoàn thành kết nối 100% cơ sở dữ liệu trọng yếu trong năm 2027

Đối với chuyển đổi số, Quốc hội yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; khắc phục tình trạng chậm triển khai nền tảng số dùng chung, đầu tư phân tán, trùng lặp hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.

Trước ngày 31/12/2026, cơ quan chủ quản các nền tảng số dùng chung phải công bố rõ phạm vi nghiệp vụ, chức năng và tiến độ cung cấp, giúp các bộ, ngành, địa phương xác định phần sử dụng chung, phần được chủ động đầu tư và phần cần tích hợp. Trước ngày 29/1/2027, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành Khung kiến trúc số.

Trong quý II/2027, hoàn thành rà soát, bổ sung dữ liệu nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa vào sử dụng công cụ cảnh báo nhiệm vụ trùng lặp. Trong năm 2027, hoàn thành kết nối, khai thác 100% (12/12) cơ sở dữ liệu trọng yếu và 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học tham gia các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.

Quốc hội yêu cầu phát triển đồng bộ dữ liệu, hạ tầng tính toán, năng lực nghiên cứu, thử nghiệm và hệ sinh thái doanh nghiệp AI của Việt Nam; đẩy mạnh phổ cập kỹ năng AI trong toàn dân, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận, ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm.

Đến năm 2030, phấn đấu hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ cấp xã và phát triển các nền tảng, ứng dụng số hỗ trợ người yếu thế tiếp cận dịch vụ an sinh, dịch vụ công...