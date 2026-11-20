Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Nghị định số 415/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Nghị định này gồm 5 chương, 61 điều quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thi hành các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Đối tượng bị xử phạt

1. Đối tượng bị xử phạt bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

2. Tổ chức là đối tượng bị xử phạt bao gồm:

a) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

b) Tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, công nghệ cao;

c) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

d) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật về hợp tác xã;

đ) Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ;

e) Đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

g) Tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ;

h) Tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

i) Các tổ chức khác có hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

3. Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm hành chính.

Phạt đến 100 triệu đồng đối với hành vi thử nghiệm công nghệ/mô hình kinh doanh mới gây hậu quả nghiêm trọng

Về vi phạm quy định trong cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, Nghị định quy định như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thử nghiệm vượt thời hạn được cấp phép mà không được gia hạn theo quy định;

b) Không cung cấp đầy đủ thông tin về rủi ro cho người tham gia thử nghiệm trước khi tham gia theo quy định;

c) Không công khai hoặc công khai không đầy đủ thông tin về rủi ro của thử nghiệm theo quy định;

d) Thu thập, sử dụng dữ liệu trong quá trình thử nghiệm không đúng mục đích đã được phê duyệt.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thử nghiệm vượt phạm vi nội dung, quy mô hoặc đối tượng đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

b) Không tuân thủ điều kiện, yêu cầu an toàn đã được phê duyệt trong quá trình thử nghiệm;

c) Thay đổi điều kiện thử nghiệm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

d) Không thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn cho người tham gia thử nghiệm theo quy định;

đ) Không bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu thu thập trong quá trình thử nghiệm;

e) Chia sẻ, chuyển giao dữ liệu thử nghiệm trái quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Che giấu hoặc cung cấp thông tin sai sự thật về rủi ro trong quá trình thử nghiệm;

b) Không thực hiện việc tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

c) Tiếp tục thử nghiệm khi đã phát sinh rủi ro vượt ngưỡng cho phép theo quy định.

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại các điểm b, d khoản 2 và các điểm b, c khoản 3 nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Hình thức xử phạt bổ sung

Đình chỉ hoạt động thử nghiệm có kiểm soát từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 4 nêu trên.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, quản trị rủi ro, bảo vệ dữ liệu, bí mật nhà nước, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sức khỏe con người, quốc phòng, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đối với hành vi quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 2, các điểm b, c khoản 3 và khoản 4 nêu trên;

b) Buộc xóa, gỡ bỏ thông tin, dữ liệu được công bố, cung cấp, chia sẻ hoặc tiết lộ trái quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 và điểm e khoản 2 nêu trên;

c) Buộc giải trình, công bố, công khai, cập nhật hoặc cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc trường hợp phải giải trình, công bố, công khai, cập nhật hoặc cung cấp theo quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại các điểm b, c khoản 1 nêu trên;

d) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 nêu trên;

đ) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 nêu trên.

Xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện như sau:

1. Chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm trên môi trường điện tử

a) Chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm hành chính trên môi trường điện tử (sau đây viết tắt là chứng cứ điện tử) là dữ liệu điện tử, thông điệp dữ liệu được tạo lập, gửi, nhận, lưu trữ theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật về dữ liệu. Chứng cứ điện tử được thu thập trực tiếp hoặc trực tuyến trên hệ thống thông tin của tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc thu thập trên các cơ sở dữ liệu được công bố công khai theo quy định của pháp luật.

b) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá giá trị chứng minh của chứng cứ điện tử theo quy định tại Điều 11 Luật Giao dịch điện tử năm 2023 và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Việc đánh giá phải căn cứ vào độ tin cậy của phương thức tạo lập, gửi, nhận, lưu trữ dữ liệu; biện pháp bảo vệ tính toàn vẹn; phương thức xác định chủ thể khởi tạo, chủ thể gửi, chủ thể nhận và những yếu tố liên quan khác.

Khi kiểm tra tính toàn vẹn, phải xem xét các thay đổi của thông tin kể từ lần đầu được tạo lập dưới dạng thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh, phân biệt thay đổi nội dung với thay đổi hình thức phát sinh khi gửi, lưu trữ hoặc hiển thị. Trường hợp sử dụng thông điệp dữ liệu với giá trị như bản gốc thì phải đáp ứng các yêu cầu tại Điều 10 Luật Giao dịch điện tử năm 2023.

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp dữ liệu, thông tin, tài liệu cần thiết để xác minh nguồn gốc, độ tin cậy, tính toàn vẹn của chứng cứ điện tử và chứng minh hành vi vi phạm. Kết quả kiểm tra, đánh giá và tài liệu xác minh phải được lưu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

c) Chứng cứ điện tử được thu thập theo quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên có giá trị pháp lý, là căn cứ để xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

2. Lập biên bản vi phạm hành chính trên môi trường điện tử

a) Biên bản vi phạm hành chính trên môi trường điện tử quy định tại Nghị định này là biên bản được lập, ký số hoặc xác nhận điện tử, gửi, nhận bằng phương thức điện tử trên hệ thống thông tin phục vụ xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Mẫu Biên bản vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 190/2025/NĐ-CP. Việc quản lý, phát hành, lưu trữ biên bản vi phạm hành chính trên môi trường điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

b) Việc lập biên bản vi phạm hành chính trên môi trường điện tử phải bảo đảm xác thực được danh tính của người lập biên bản, người vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức vi phạm, người chứng kiến (nếu có), người phiên dịch (nếu có). Thông tin, dữ liệu trong biên bản không bị thay đổi sau khi được ký số hoặc xác nhận điện tử theo quy định; bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn, bảo mật dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và pháp luật về an ninh mạng.

c) Biên bản vi phạm hành chính trên môi trường điện tử được người có thẩm quyền lập biên bản ký số. Người vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức vi phạm, người chứng kiến (nếu có), người phiên dịch (nếu có) ký số hoặc xác nhận biên bản thông qua tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử, pháp luật về giao dịch điện tử. Việc xác nhận thông qua tài khoản định danh điện tử có giá trị như chữ ký trên biên bản lập bằng văn bản giấy. Hệ thống thông tin phải ghi nhận, lưu trữ thông tin tài khoản, thời điểm xác nhận và bảo đảm nội dung biên bản không bị thay đổi sau khi xác nhận. Trường hợp những người này không có chữ ký số và không có tài khoản định danh điện tử hoặc không thể thực hiện việc xác nhận điện tử thì biên bản vi phạm hành chính được lập bằng văn bản giấy theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

d) Biên bản vi phạm hành chính lập trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như biên bản được lập bằng văn bản giấy, là căn cứ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

3. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử

a) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử là quyết định được lập, ký số, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương thức điện tử trên hệ thống thông tin phục vụ xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

b) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử phải được người có thẩm quyền xử phạt ký số bằng chữ ký số có giá trị pháp lý và có chữ ký số của cơ quan, đơn vị ban hành quyết định theo quy định của pháp luật về công tác văn thư; toàn bộ nội dung, dữ liệu của quyết định phải được lưu trữ an toàn, bảo mật, bảo đảm tính toàn vẹn sau khi ban hành.

Hệ thống thông tin phục vụ xử lý vi phạm hành chính phải ghi nhận, lưu trữ thời điểm quyết định được nhập vào hệ thống thông qua tài khoản định danh điện tử (VNeID), tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc phương thức điện tử khác theo quy định của pháp luật và có thể truy cập được; đồng thời ghi nhận việc người nhận xác nhận, truy cập, tải hoặc mở quyết định.

Thời điểm quyết định được coi là đã gửi, nhận hợp lệ thực hiện theo khoản 3 Điều 28b Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 190/2025/NĐ-CP. Trường hợp người nhận không xác nhận, truy cập, tải hoặc mở quyết định thì quyết định được coi là đã giao khi hết 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định được nhập vào hệ thống thông tin theo điểm c khoản 5 Điều 17a Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 190/2025/NĐ-CP làm căn cứ xác định thời hạn thi hành.

Trường hợp không đáp ứng điều kiện thực hiện bằng phương thức điện tử hoặc không thể gửi, nhận do lỗi kỹ thuật, sai thông tin hoặc không xác minh được danh tính người nhận thì thực hiện việc gửi, giao quyết định bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

c) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như quyết định được ban hành bằng văn bản giấy, là căn cứ để tổ chức thi hành quyết định xử phạt, thực hiện thu, nộp tiền phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

4. Điều kiện thực hiện xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử; việc gửi, nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP.

5. Việc quản lý, phát hành, lưu trữ, hình thức sao quyết định xử phạt, biên bản vi phạm hành chính trên môi trường điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về công tác văn thư.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2027./.