Sở KH&CN: Đổi mới vì người dân, doanh nghiệp

Từ việc rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong vận hành hệ thống giải quyết TTHC, đến hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, phổ cập kỹ năng số cho người dân, Sở KH&CN đang tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Qua từng phần việc cụ thể, tinh thần học và làm theo Bác được thể hiện ở trách nhiệm của cán bộ, công chức, sự chủ động trong xử lý công việc và cách làm hướng đến hiệu quả, thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.



Sở KH&CN tổ chức làm việc, khảo sát và hướng dẫn, hỗ trợ Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin trở thành doanh nghiệp KHCN.

Khi Quảng Ninh chuyển sang vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc bảo đảm hệ thống giải quyết TTHC phù hợp với mô hình mới đặt ra yêu cầu cấp thiết. Sau hơn 10 năm khai thác, hệ thống cũ đã bộc lộ những hạn chế, thiếu một số chức năng. Sở KH&CN đã phối hợp với FPT thử nghiệm hệ thống mới, hoàn thành cấu hình liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia ngày 30/6/2025, chính thức đưa vào vận hành từ ngày 1/7/2025.

Cùng với xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống, Sở KH&CN cũng rà soát hạ tầng, nhu cầu kết nối, tham mưu triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng; nâng băng thông tại cấp xã từ 6 Mbps lên 50 Mbps trong năm 2025. Những điều chỉnh này tạo điều kiện để cơ sở xử lý dịch vụ công, vận hành các nền tảng số và giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính.

Hiệu quả phục vụ tiếp tục được cải thiện trong năm 2026. Đến tháng 9/2026, Quảng Ninh cung cấp trực tuyến toàn trình 100% TTHC đủ điều kiện; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,5%, số hóa hồ sơ đầu vào đạt 99,9%. Kết quả này có sự phối hợp của các ngành, địa phương, trong đó Sở KH&CN đóng vai trò tham mưu, triển khai hạ tầng và nền tảng số.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Sở KH&CN tiếp tục tham mưu các nhiệm vụ về hạ tầng số, dữ liệu, chính quyền số và kinh tế số; góp phần để Quảng Ninh hoàn thành 11/13 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 57 do Ban Chỉ đạo Chính phủ giao. Sở KH&CN tham mưu ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2030, Chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030, Chương trình KHCN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; đồng thời công bố 9 “bài toán lớn” để đặt hàng tổ chức, doanh nghiệp tham gia giải quyết.

Từ những yêu cầu cụ thể của thực tiễn, việc đổi mới được triển khai theo hướng xác định rõ vấn đề, tìm kiếm nguồn lực và lựa chọn giải pháp phù hợp. Qua đó, KHCN và chuyển đổi số từng bước được đưa vào giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, phục vụ tốt hơn hoạt động quản lý, điều hành và người dân, doanh nghiệp.

Sở KH&CN cùng Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một dấu ấn trong năm 2026 là Sở KH&CN đưa vào hoạt động Cổng hỗ trợ doanh nghiệp về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - TechHub Quảng Ninh. Nền tảng này kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái KHCN và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ tiếp cận thông tin, chính sách, chuyên gia, công nghệ và nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trong tháng 7/2026, Sở còn phối hợp với Viện Lãnh đạo, quản trị và quản lý Việt Nam tổ chức chương trình CEO Mentoring, lần đầu triển khai mô hình cố vấn dành cho lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhờ việc tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mô hình Doanh nghiệp KHCN, từ đầu năm đến nay đã có thêm 6 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được công nhận Doanh nghiệp KHCN, nâng tổng số doanh nghiệp KHCN của Quảng Ninh lên 41 doanh nghiệp, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Những hoạt động hướng sự hỗ trợ vào nhu cầu của doanh nghiệp, từ tiếp cận công nghệ đến nâng năng lực quản trị ngày càng được thể hiện rõ khi ngày 21/9 vừa qua, Sở KH&CN chủ trì cuộc họp “3 nhà”, rà soát 6 đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược giai đoạn 2026-2030. Trong đó có hệ thống quan trắc, dữ liệu và bản sao số phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai; nền tảng không gian mặt nước thông minh; robot và giám sát tự động trong nuôi trồng thủy sản. Các đề xuất được trao đổi về tính khả thi, khả năng ứng dụng, nhu cầu thị trường và năng lực doanh nghiệp trước khi hoàn thiện, trình xem xét phê duyệt.

Không để khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ, ngay sau đó, ngày 23/9, Sở tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố chủ trì tổ chức Diễn đàn KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng biến đổi khí hậu góp phần kiến tạo Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững”.

Diễn đàn đặt KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào những bài toán cụ thể của thành phố, thể hiện tinh thần cầu thị, đổi mới và hành động, sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu các kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp tiên tiến từ các cơ quan Trung ương, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp để tìm lời giải cho những câu hỏi chiến lược thành phố đặt ra. Toàn bộ các tham luận, ý kiến tham vấn, gợi mở tại diễn đàn đều được Sở KH&CN tổng hợp, ghi nhận và nghiên cứu triển khai với mục tiêu đưa những ý tưởng chuyển hóa thành nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ để tạo ra sản phẩm, hoặc kết quả có thể kiểm chứng; sản phẩm, kết quả có hiệu quả phải được nhân rộng.

Gắn công nghệ với con người, Sở KH&CN tổ chức cuộc thi Công dân số Quảng Ninh 2026 nhằm nâng nhận thức, kiến thức, kỹ năng số và thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”. Hoạt động này góp phần khuyến khích người dân chủ động học tập, sử dụng dịch vụ số trong đời sống. Khi người dân có thêm kỹ năng, những nền tảng và tiện ích được đầu tư cũng có điều kiện phát huy hiệu quả.

Lãnh đạo Sở KH&CN tham quan, tìm hiểu các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm KHCN, đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và công bố kết quả PII năm 2026.

Từ những việc cụ thể, tinh thần học và làm theo Bác đang được cán bộ, công chức Sở KH&CN thể hiện bằng sự chủ động, trách nhiệm và hiệu quả công việc. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc duy trì 2 năm liên tiếp (2025, 2026) Quảng Ninh có chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) thuộc tốp 5 địa phương dẫn đầu toàn quốc.