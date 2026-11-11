Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển KHCN

Xác định phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, Quảng Ninh đang đẩy mạnh khơi thông thể chế, ưu tiên nguồn lực đầu tư, đến phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp và thúc đẩy ứng dụng vào thực tiễn quản trị, sản xuất...

Dây chuyền sản xuất sản phẩm OCOP nước mắm Vân Đồn của Công ty TNHH MTV Newstar được đầu tư ngày càng hiện đại, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường.

Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại Quảng Ninh được triển khai thống nhất từ thành phố đến cơ sở, gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu. Hết tháng 9/2026, thành phố hoàn thành 171/176 nhiệm vụ có thời hạn do Trung ương giao, đạt tỷ lệ 97,16% và không có nhiệm vụ quá hạn.

Trong 9 tháng năm 2026, Thành ủy đã ban hành 34 văn bản, HĐND thành phố ban hành 4 nghị quyết, UBND thành phố ban hành 20 quyết định, 43 kế hoạch, cùng 322 văn bản chỉ đạo chuyên sâu nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý.

Các chính sách hướng tới tháo gỡ những khó khăn về kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm, đổi mới công nghệ và đầu tư sản xuất. Trong đó, dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ số được hỗ trợ sau đầu tư 50% chi phí đối với một số nội dung như đào tạo, thu hút nhân lực, tư vấn, nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, mua và đổi mới công nghệ; riêng chi phí mua, đổi mới công nghệ được hỗ trợ tối đa 600 triệu đồng/dự án. Đối với các dự án công nghệ số, công nghiệp bán dẫn có quy mô từ 100 tỷ đồng trở lên, mức hỗ trợ sau đầu tư có thể đạt 30% chi phí xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật và mua sắm thiết bị, tối đa 10 tỷ đồng/dự án…

Song hành với hoàn thiện thể chế, giải pháp ưu tiên nguồn lực tài chính và đầu tư hạ tầng nghiên cứu, hạ tầng số được triển khai tập trung, thiết thực. Tổng kinh phí giao chi thường xuyên lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 của toàn thành phố là hơn 1.100 tỷ đồng, tính đến hết tháng 9 đã và đang trình phân bổ 99% dự toán giao.

Bên cạnh Quỹ phát triển KHCN thành phố với vốn ban đầu 50 tỷ đồng, Quảng Ninh đang triển khai 7 dự án đầu tư công trọng điểm như Trung tâm An ninh mạng tại Công an thành phố và Trung tâm nghiên cứu, thực hành dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Hạ Long. Hạ tầng nghiên cứu ngày càng vững mạnh với 3 cơ sở giáo dục đại học, 6 trường cao đẳng và 36 tổ chức KHCN quy tụ gần 3.000 cán bộ nghiên cứu, giảng viên; duy trì 34 phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS và 50 phòng thí nghiệm đạt chuẩn LAS-XD. Đây là nền tảng quan trọng để tăng cường nghiên cứu ứng dụng, kiểm định, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Để KHCN đi vào sản xuất kinh doanh, Quảng Ninh tập trung phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ gắn với cơ chế đặt hàng thực tế. Thành phố đã công bố 22 bài toán lớn về KHCN và đổi mới sáng tạo trong các ngành mũi nhọn để thu hút doanh nghiệp giải quyết, đồng thời triển khai 51 nhiệm vụ KHCN chuyển tiếp với 100% nhiệm vụ có cam kết ứng dụng.

Sở KH&CN tổ chức làm việc, khảo sát và triển khai hướng dẫn, hỗ trợ Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin trở thành doanh nghiệp KHCN.

Nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghệ cao và triển khai Khu công nghệ số tập trung, 9 tháng năm 2026, thành phố thu hút các tập đoàn lớn như Lite-On, Foxconn, Jinko Solar, Gokin Solar đầu tư kinh doanh, với tổng vốn đăng ký khoảng 2,01 tỷ USD; hỗ trợ phát triển thêm 7 doanh nghiệp KHCN mới, nâng tổng số doanh nghiệp KHCN lên 41 doanh nghiệp, đứng thứ 5 toàn quốc, cùng 38 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm KHCN của các đơn vị này phần lớn đạt trên 70%, tiêu biểu như Công ty CP Gốm Đất Việt đạt doanh thu 456 tỷ đồng với 89% từ sản phẩm KHCN, hay Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả đạt 486 tỷ đồng với 71% từ sản phẩm KHCN…

Cùng với đó, giải pháp bồi dưỡng nhân lực và phổ cập kỹ năng số đã tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị công và đời sống xã hội. Đến nay, toàn bộ 54 xã, phường, đặc khu đã bố trí công chức phụ trách chuyển đổi số; thành phố phê duyệt hỗ trợ hằng tháng cho 67 nhân sự chuyên trách theo Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố và mở 122 lớp bồi dưỡng kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo cho hơn 11.000 học viên. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 98%, mức độ hài lòng đạt 99%; tỷ lệ văn bản điện tử toàn trình khối chính quyền đạt 89,86% và khối MTTQ, đoàn thể tăng từ 60% lên 91%...

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo thành phố Đặng Hoàng Long cho biết: Quảng Ninh xác định chuyển mạnh từ theo dõi tiến độ chung sang quản trị chi tiết theo từng nhiệm vụ, từng sản phẩm đầu ra và từng đầu mối chịu trách nhiệm. Trọng tâm là thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai và chuyên ngành theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, bảo đảm một hệ thống, một dữ liệu, một dịch vụ...