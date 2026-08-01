Ra mắt mô hình "Chùa Trúc Lâm Cô Tô thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu"

Ngày 1/8, Chùa Trúc Lâm Cô Tô tổ chức ra mắt mô hình "Chùa Trúc Lâm Cô Tô thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu" trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo lần thứ VI.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng mô hình "Chùa Trúc Lâm Cô Tô thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu".

Mô hình được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và chính quyền đặc khu Cô Tô, hướng tới xây dựng cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp; giảm thiểu rác thải nhựa, tăng cường trồng cây xanh, bảo vệ môi trường biển và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước lễ ra mắt mô hình, sáng 31/7, Chùa Trúc Lâm Cô Tô đã phối hợp cùng đông đảo tình nguyện viên, Phật tử và người dân tổ chức hoạt động "Cùng nhau nhặt rác, bảo vệ môi trường biển" tại bãi biển Hồng Vàn. Các tình nguyện viên đã thu gom rác thải nhựa, rác sinh hoạt dọc bãi biển; góp phần làm sạch môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến người dân và du khách. Hoạt động là bước khởi đầu cho chuỗi chương trình bảo vệ môi trường được triển khai thông qua mô hình mới.

Tăng ni, Phật tử, tình nguyện viên và người dân tham gia hoạt động "Cùng nhau nhặt rác, bảo vệ môi trường biển" tại bãi biển Hồng Vàn.

Việc ra mắt mô hình lần này không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được mà còn tạo nền tảng để các hoạt động bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ, thường xuyên và hiệu quả hơn; góp phần phát huy vai trò của các cơ sở tôn giáo trong bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh và phát triển du lịch bền vững trên địa bàn đặc khu Cô Tô.

Đặc khu Cô Tô có nhiều lợi thế để phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh gắn với bảo tồn cảnh quan, môi trường tự nhiên và các giá trị văn hóa. Việc xây dựng mô hình là giải pháp cụ thể thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh.

Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng sách, vở và đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu Cô Tô; góp phần động viên, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.