Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam: Sôi nổi các hoạt động chào mừng

Phát huy truyền thống của Hội LHTN Việt Nam, tuổi trẻ Quảng Ninh tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm gắn với công tác Hội, phong trào thanh niên và những nhu cầu thiết thực tại cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10 (1956-2026).

Khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến trong mỗi hội viên, thanh niên, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Quảng Ninh phát động tại Hội nghị đại biểu Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Hành trình gắn với đợt thi đua cao điểm hướng tới dấu mốc 70 năm Ngày truyền thống Hội, mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi nổi, thiết thực của tuổi trẻ toàn thành phố.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Hưởng ứng hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Quảng Ninh phát động, tuổi trẻ thành phố triển khai 6 chặng hoạt động từ tháng 6 đến tháng 10/2026, gắn với những chủ đề thiết thực tại các địa phương. Nổi bật là dự án “Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa”, trao gần 200 di ảnh liệt sĩ tới thân nhân các gia đình; cùng lễ thắp nến tri ân với hơn 500 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và thân nhân liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Tình yêu quê hương còn được lan tỏa qua các hoạt động sáng tạo trên không gian số. Chiến dịch truyền thông số “Tôi yêu Quảng Ninh” cùng cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông số khuyến khích đoàn viên, thanh niên kể những câu chuyện về vùng đất, con người và các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương bằng hình thức hiện đại; mở ra không gian để thanh niên thể hiện ý tưởng, phát huy khả năng sáng tạo.

Hội LHTN Việt Nam thành phố tuyên dương các gương Thanh niên sống đẹp năm 2026.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm là lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam tại phường Uông Bí, gắn với tuyên dương cán bộ Hội tiêu biểu, Gia đình trẻ tiêu biểu và các gương Thanh niên sống đẹp. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hoạt động đồng diễn nghệ thuật “Áo xanh gọi tương lai”, Liên hoan “Vũ điệu thanh xuân” cùng với nghi thức thắp lửa truyền thống, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, cống hiến trong thanh niên.

Trong dịp này, Hội LHTN Việt Nam thành phố đã trao quyết định thành lập mới 3 tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; tạo điều kiện để thanh niên trong doanh nghiệp có nơi sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia các hoạt động xã hội.

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng nhân ái”, gắn với Chặng 3 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Ngày hội “Thanh niên dân tộc thiểu số” năm 2026 tại xã Ba Chẽ kết hợp ra quân tình nguyện xây dựng nông thôn mới, với các hoạt động giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc truyền thống. Dịp này, các cấp Hội trao tặng công trình dân sinh và quà trị giá trên 200 triệu đồng, hỗ trợ học sinh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Nhiều hoạt động thể thao, văn hóa cũng được các cấp Hội tổ chức tại các địa phương, tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu, gắn kết hội viên, thanh niên và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết của tuổi trẻ Quảng Ninh.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tổ chức tại Khu di tích lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí.

Những ngày này, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức trang trọng tại nhiều địa chỉ đỏ trên toàn thành phố; các hoạt động tri ân, tình nguyện và sáng tạo trên không gian số tiếp tục được triển khai sôi nổi. Bằng nhiệt huyết, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Quảng Ninh đang viết tiếp hành trình yêu nước theo cách của thế hệ mình.