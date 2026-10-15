Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (1956-2026) Tự hào truyền thống 70 năm

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội LHTN Việt Nam đã trở thành mái nhà chung đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, những năm qua, Hội LHTN Việt Nam TP Quảng Ninh chủ động đổi mới hoạt động, phát huy sức trẻ, tinh thần sáng tạo, góp sức tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương.

Dấu ấn chặng đường vẻ vang

Lịch sử Hội LHTN Việt Nam gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc và quá trình xây dựng, trưởng thành của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Ngay từ những năm đầu của cách mạng, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến công tác thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng và tương lai của đất nước. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi, thống nhất, lấy Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên yêu nước tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TP Quảng Ninh tổ chức lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Khu di tích lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời, sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. Từ ngày 8-15/10/1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội tại Nhà hát lớn Hà Nội để thống nhất các tổ chức thanh niên và lấy tên là Hội LHTN Việt Nam. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ III (năm 1994) đã quyết định lấy ngày 15/10/1956 là ngày truyền thống hằng năm của Hội LHTN Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, mục tiêu xuyên suốt của tổ chức Hội vẫn là đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến; tạo môi trường để mỗi thanh niên phát huy khả năng, đóng góp cho quê hương, đất nước. Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”; những đội thanh niên xung phong mở đường, tải đạn, phục vụ chiến trường đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng yêu nước, ý chí của tuổi trẻ Việt Nam.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, hàng triệu thanh niên cả nước ra sức đóng góp vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế thông qua các phong trào “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập”, “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Thanh niên sống đẹp”... Và hiện nay, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ, thôi thúc và thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia.

Thành Đoàn phối hợp với các đơn vị trao tặng công trình “Phòng học STEM cho em” cho Trường THCS Ba Chẽ.

Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua, Hội LHTN Việt Nam không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng, thành lập mới nhiều tổ chức Hội thành viên và hoạt động có hiệu quả như: Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, các tổ chức, câu lạc bộ của trí thức trẻ, nghệ sĩ trẻ… Qua đó, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, khẳng định vai trò, uy tín của tổ chức Hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Bồi đắp truyền thống, hun đúc khát vọng

Trong dòng chảy chung của phong trào thanh niên cả nước, các thế hệ thanh niên Quảng Ninh luôn có những đóng góp quan trọng, gắn với lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của Vùng mỏ. Hiện nay, Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh có trên 211.000 hội viên.

Phong trào hiến máu tình nguyện được các cấp Hội phối hợp tổ chức thường xuyên không ngừng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên.

Những năm qua, các cấp bộ Hội thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên; triển khai nhiều công trình, phần việc gắn với phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. Các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ người yếu thế, chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới và đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp đã phát huy sức trẻ, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng.

Giai đoạn 2024-2026, triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các cấp bộ Hội thành phố đã thực hiện 1.025 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng; 12.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe, sàng lọc bệnh miễn phí; 45.000 lượt thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tư vấn, hướng nghiệp cho 20.000 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho 15.000 lượt thanh niên...

"Giải pháp kết nối nhà trọ cho sinh viên” đoạt giải nhất Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo TP Quảng Ninh lần thứ VIII năm 2025” do Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố - Hội Sinh viên thành phố tổ chức.

Với khẩu hiệu hành động công tác Hội và phong trào thanh niên Quảng Ninh giai đoạn 2026-2029 “Thanh niên Quảng Ninh - Khát vọng tiên phong - Bản lĩnh hội nhập - Vững bước vào kỷ nguyên mới”, các cấp bộ Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thông qua các chương trình hành động: Thanh niên Quảng Ninh yêu nước; Thanh niên Quảng Ninh học tập, sáng tạo, khởi nghiệp; Thanh niên Quảng Ninh xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; Thanh niên Quảng Ninh bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và Thanh niên Quảng Ninh đoàn kết, hội nhập, phát triển. Đồng thời, Hội chú trọng triển khai chương trình “Xây dựng Hội vững mạnh, trọng tâm là công tác cán bộ”, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công tác Hội và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới.

Ngày hội “Thanh niên dân tộc thiểu số” được Hội LHTN thành phố tổ chức định kỳ nhằm khơi dậy trách nhiệm của thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Quảng Ninh, khẳng định: Bước vào giai đoạn mới, Hội LHTN Việt Nam TP Quảng Ninh sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, xung kích, tình nguyện; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sát với nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, chủ động học tập, làm chủ KHCN, đổi mới sáng tạo; góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.