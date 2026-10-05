Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Ngày 4/10, tại phường Vàng Danh và phường Uông Bí, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026). Chương trình diễn ra với nhiều nội dung ý nghĩa: Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đồng diễn nghệ thuật, liên hoan vũ đạo, Lễ kỷ niệm trọng thể, tuyên dương thanh niên tiêu biểu và thắp lửa truyền thống.

Đại biểu và đoàn viên, thanh niên thực hiện nghi thức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Khu di tích lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí.

Mở đầu chuỗi hoạt động, tại Khu Di tích lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí (phường Vàng Danh), Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức Lễ dâng hương và Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” (Chặng 5). Tại đây, các đại biểu cùng hơn 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 61 năm ngày Bác về thăm và chúc Tết quân dân vùng than - điện (1965 – 2026); đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ theo quy chuẩn của Hội và sinh hoạt truyền thống ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành của Hội LHTN Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam thành phố đã trao quyết định thành lập 3 tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, gồm: Chi hội Nha khoa quốc tế Uông Bí; Chi hội Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Thùy (trực thuộc Hội LHTN phường Uông Bí) và Chi hội Công ty TNHH MTV Đào tạo giáo dục và phát triển Nghệ thuật Đức Trí (trực thuộc Hội LHTN phường Vàng Danh).

Ban Tổ chức trao Quyết định thành lập các tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn phường Uông Bí và phường Vàng Danh.

Tiếp nối chương trình, tại Quảng trường 25/2 (phường Uông Bí), đông đảo đoàn viên thanh niên đã thực hiện đồng diễn sôi động mang tên “Áo xanh gọi tương lai”. Chiều cùng ngày, tại khu vực quảng trường tiếp tục diễn ra Liên hoan “Vũ điệu thanh xuân” – Tự hào thanh niên Quảng Ninh với các phần thi nhảy hiện đại, flashmob của các đội thi đến từ các cơ sở Đoàn – Hội, trường học và câu lạc bộ thanh niên trên địa bàn.

Phần tranh tài sôi nổi của đội thi tại Liên hoan “Vũ điệu thanh xuân”.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam diễn ra vào tối 4/10 tại Quảng trường 25/2. Dự chương trình có đồng chí Đỗ Tuấn Hanh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo thành phố cùng các đồng chí nguyên cán bộ Đoàn – Hội qua các thời kỳ và hàng nghìn cán bộ, hội viên, thanh niên.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm của Hội LHTN Việt Nam và điểm lại những kết quả nổi bật trong phong trào thanh niên thành phố với quy mô hiện nay hơn 211.000 hội viên.

Lãnh đạo Trung ương Hội và thành phố trao chứng nhận tuyên dương cán bộ Hội tiêu biểu và thanh niên sống đẹp.

Nhân dịp này, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố đã biểu dương, tôn vinh các cán bộ Hội, gia đình trẻ tiêu biểu và gương thanh niên sống đẹp; đồng thời công diễn và trao giải Liên hoan “Vũ điệu thanh xuân”. Chương trình khép lại bằng nghi thức Thắp lửa truyền thống, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, khát vọng cống hiến cho các thế hệ thanh niên thành phố tiếp tục vững bước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.