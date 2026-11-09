Ứng dụng số vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Bước vào giai đoạn nước rút hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh đang tích cực đưa các giải pháp số đi thẳng vào từng khâu vận hành, sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm Giám sát điều hành của Công ty Than Khe Chàm giúp đơn vị theo dõi sát sao mọi biến động trong ca sản xuất, chủ động xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Là ngành kinh tế mũi nhọn của Quảng Ninh, ngành Than đang chứng minh hiệu quả rõ nét quá trình chuyển đổi số ngay trong từng ca sản xuất. Trong điều kiện diện khai thác ngày càng xuống sâu, đi xa, các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phải đồng thời giải quyết yêu cầu khắt khe về năng suất, chi phí và an toàn lao động. Các giải pháp số và đổi mới ứng dụng KHCN đã được triển khai đồng bộ từ công tác quản trị điều hành đến hiện trường sản xuất, giúp các đơn vị theo dõi sát sao mọi biến động trong ca sản xuất, chủ động xử lý công việc, giảm tối đa lao động thủ công trực tiếp tại các vị trí nặng nhọc, độc hại.

Ông Nguyễn Trọng Tuyên, Phó Trưởng Ban Khoa học CNTT và Chiến lược phát triển TKV, cho biết: Giai đoạn 2024-2025, Tập đoàn tập trung đầu tư hạ tầng số, xây dựng kho dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo thông minh (BI), nâng cấp hệ thống quản lý văn bản điện tử, mở rộng ứng dụng chữ ký số, triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, người lao động. Giai đoạn 2026-2030, TKV tập trung vào chuẩn hóa dữ liệu, phát triển kho dữ liệu lớn, đẩy mạnh ứng dụng BI, AI và các công cụ phân tích, dự báo phục vụ điều hành; triển khai đồng bộ các hệ thống lõi như ERP, MES, Smart Mine, Smart Plant; đầu tư hạ tầng điện toán đám mây, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và phát triển đội ngũ nhân lực số…

Cùng với đó, ứng dụng công nghệ số và đổi mới công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ sang lĩnh vực sản xuất cơ khí, công nghiệp chế biến, chế tạo và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp KHCN tại Quảng Ninh. Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả đã đưa vào sử dụng hệ thống máy cắt tôn silic tự động công nghệ Đức, máy quấn dây công nghệ Thụy Sĩ, cùng các phần mềm quản lý sản xuất. Những thiết bị này giúp giảm nhân công ở các công đoạn, nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian chế tạo sản phẩm. Ngày 28/10, đơn vị đã hoàn thành đơn hàng xuất khẩu máy biến áp cho Công ty Cotabato Light & Power Company, doanh nghiệp phân phối điện thuộc Tập đoàn AboitizPower - Tập đoàn năng lượng hàng đầu Philippines.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Quảng Ninh phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học bàn giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại thực phẩm Tân An (phường Hà An) cũng đưa vào vận hành dây chuyền rửa, phân loại trứng với công suất khoảng 15.000 quả/giờ. Cùng với mô hình chăn nuôi khép kín, quản lý đàn gà bằng công nghệ số, việc tự động hóa khâu làm sạch, phân loại và đóng gói, giúp doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, bảo đảm yêu cầu an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ Việt Bắc Food (phường An Sinh) đang sử dụng TikTok, Facebook, Shopee để quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm gia vị. Đến nay, doanh nghiệp đã đạt hơn 500.000 đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử. Đáng chú ý, dữ liệu từ các nền tảng được khai thác để phân tích nhu cầu, xu hướng tiêu dùng, qua đó điều chỉnh kế hoạch sản xuất và quản lý đơn hàng phù hợp.

Thời gian qua, hàng loạt hoạt động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các giải pháp số đã được các sở, ngành, đơn vị triển khai tích cực. Tiêu biểu như Sở KH&CN thường tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, cập nhật các tiêu chuẩn và hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế. Hay như từ đầu năm 2026 đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh đã liên tiếp tổ chức những chương trình tập huấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa về quản trị doanh nghiệp, ứng dụng AI, marketing số, bán hàng đa kênh và vận hành trên nền tảng số…

Ông Đặng Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo thành phố, cho biết: Quảng Ninh hiện có gần 14.000 doanh nghiệp và gần 50.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, nhưng phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Thành phố đã và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ sát với nhu cầu, khả năng của từng doanh nghiệp. Với doanh nghiệp nhỏ, cần ưu tiên những giải pháp có chi phí hợp lý, dễ triển khai, giải quyết trực tiếp các khâu còn bất cập như kế toán, quản lý kho, đơn hàng, thanh toán và tiếp thị. Với doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, thành phố hỗ trợ thúc đẩy tự động hóa, quản trị dữ liệu, giám sát vận hành và nghiên cứu, làm chủ công nghệ; chú trọng đào tạo nhân lực, bảo đảm an toàn thông tin và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các đơn vị nghiên cứu, cung cấp công nghệ.