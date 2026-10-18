Gần 2.000 người tham gia Ngày hội Gia đình Lê Thánh Tông lần thứ IV

Sáng 18/10, Trường Tiểu học, THCS và THPT Lê Thánh Tông tổ chức Ngày hội Gia đình Lê Thánh Tông lần thứ IV, năm học 2026–2027, với chủ đề “Hội tụ – Gắn kết – Phát triển”. Chương trình thu hút gần 2.000 người tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi vận động và trải nghiệm tập thể dành cho phụ huynh, học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Toàn cảnh Ngày hội Gia đình Lê Thánh Tông lần thứ IV.

Ngày hội hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời tạo không gian giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục, chăm sóc học sinh.

Đại diện nhà trường và các vận động viên chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội.

Điểm nhấn của chương trình là giải chạy tập thể gia đình, với sự tham gia của các gia đình gồm cha, mẹ và con. Theo thể lệ, các thành viên phải nắm tay nhau về đích, qua đó đề cao tinh thần phối hợp và sự đồng hành giữa cha mẹ với con. Các lượt chạy được tổ chức theo từng khối lớp, phù hợp với từng cấp học trong nhà trường.

Phụ huynh và học sinh cùng tham gia giải chạy tập thể gia đình tại ngày hội.

Cha mẹ và con cùng nắm tay nhau về đích trong phần thi chạy gia đình.

Bên cạnh giải chạy, phần thi kéo co thu hút sự tham gia của phụ huynh và giáo viên ở các khối lớp, cấp học. Các đội thi đấu theo bảng; những đội đạt thành tích cao giành quyền vào vòng chung kết. Hoạt động tạo dịp để phụ huynh và giáo viên giao lưu, tăng cường sự thấu hiểu và phối hợp trong công tác giáo dục học sinh.

Các đội thi đấu kéo co sôi nổi tại Ngày hội Gia đình Lê Thánh Tông lần thứ IV, năm học 2026–2027.

Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức bố trí nhiều khu vực trò chơi để phụ huynh và học sinh trải nghiệm, như ném bóng, sút bóng vào gôn, tâng bóng qua lưới, các thử thách khéo léo, thử thách dành cho cặp cha – con, mẹ – con và trò chơi trí tuệ. Các hoạt động khuyến khích sự phối hợp giữa các thành viên, tạo điều kiện để cha mẹ trực tiếp vui chơi cùng con.

Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi vận động tại ngày hội.

Trước đó, ngày 17/10, nhà trường tổ chức giải pickleball với các nội dung đôi nam, đôi nữ dành cho phụ huynh và giáo viên; đôi nam nữ, đôi nam dành cho phụ huynh thi đấu cùng con. Giải đấu góp phần mở rộng các hoạt động thể thao trong khuôn khổ ngày hội, đồng thời tạo dịp giao lưu giữa phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Qua bốn lần tổ chức, Ngày hội Gia đình Lê Thánh Tông từng bước trở thành hoạt động thường niên của nhà trường. Chương trình góp phần giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về các hoạt động giáo dục, củng cố niềm tin và tăng cường phối hợp với giáo viên trong quá trình đồng hành cùng học sinh.

Học sinh tham gia các trò chơi vận động tại Ngày hội Gia đình Lê Thánh Tông lần thứ IV.

Thông qua các hoạt động thể thao và trải nghiệm tập thể, học sinh có thêm cơ hội rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng sống, tinh thần hợp tác và trách nhiệm. Ngày hội cũng góp phần tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện.