Đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế

Hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp, trang bị kỹ năng kinh doanh, kết nối nguồn vốn và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là những giải pháp được tổ chức Đoàn - Hội tại Quảng Ninh triển khai nhằm tạo điều kiện giúp thanh niên phát triển kinh tế.

Giai đoạn 2023-2026, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được triển khai gắn với các chương trình phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố. Gần 300 ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên được hỗ trợ phát triển; riêng Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Quảng Ninh đã thu hút 145 ý tưởng, dự án tham gia. Các tác giả được trực tiếp trình bày phương án kinh doanh, tiếp nhận góp ý và hoàn thiện sản phẩm. Nhiều dự án được tổ chức Đoàn hỗ trợ tham gia sân chơi cấp Trung ương, mở rộng cơ hội tiếp cận chuyên gia và nguồn lực phát triển.

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Quảng Ninh đã thu hút 145 ý tưởng, dự án tham gia.

Cùng với việc khuyến khích thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, tổ chức Đoàn - Hội đẩy mạnh tập huấn, nâng cao năng lực quản trị và kỹ năng kinh doanh cho thanh niên. Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố đã tổ chức trên 20 chương trình tập huấn, thu hút gần 3.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên; cấp cơ sở triển khai 95 hoạt động, thu hút hơn 12.800 lượt thanh niên, tập trung vào kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số, thương mại điện tử và kết nối thị trường.

Những năm qua, Tổ chức Đoàn - Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các chương trình ủy thác cho vay, ưu tiên thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn. Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ do Đoàn Thanh niên quản lý đạt 684,43 tỷ đồng qua 227 tổ vay vốn. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn vận động hỗ trợ cây, con giống và vật tư, tiếp sức thanh niên phát triển kinh tế.

Mô hình trang trại chăn nuôi gà của anh Trương Việt Dũng, Bí thư Chi đoàn khu Khe Sú 1, phường Yên Tử

Công tác hỗ trợ cũng hướng tới khâu tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức Đoàn - Hội phối hợp với các sở, ngành tư vấn hoàn thiện chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP thông qua hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử và các kênh phân phối phù hợp. Những hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp tiếp tục được củng cố thông qua Hội Doanh nhân trẻ và Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp thành phố, với gần 1.000 hội viên. Các hoạt động tư vấn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối doanh nghiệp tạo thêm điều kiện để thanh niên tiếp cận thông tin thị trường, hoàn thiện phương án kinh doanh và tìm kiếm đối tác. Trung tâm Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số của thành phố cũng góp phần kết nối các nguồn lực, hỗ trợ phát triển ý tưởng và nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp.

Chương trình “Xúc tiến thương mại - Kết nối giao thương" với chủ đề Doanh nhân trẻ Quảng Ninh trong kỷ nguyên vươn mình

Thời gian tới, tổ chức Đoàn - Hội tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, gắn với phát triển kinh tế tư nhân, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Trọng tâm là tăng cường tư vấn, đào tạo kỹ năng; kết nối nguồn vốn, chuyên gia, nhà đầu tư; hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện để các ý tưởng có tiềm năng từng bước phát triển thành mô hình kinh doanh khả thi. Việc nâng cao chất lượng hỗ trợ và tăng cường liên kết giữa các nguồn lực sẽ góp phần giúp thanh niên chủ động lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh.