Khi người trẻ viết lại giấc mơ nông thôn

Không chọn ở lại thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội lập nghiệp, Đặng Văn Khởi trở về gắn bó với quê hương dưới chân núi Yên Tử. Là người Dao Thanh Y, chàng trai sinh năm 1998 vừa đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Khe Sú, vừa trở thành người kể chuyện về văn hóa dân tộc mình. Với Khởi, xây dựng quê hương không chỉ là làm đường, đổi mới cách quản lý khu dân cư, mà còn là giữ gìn những giá trị truyền thống và tìm hướng sinh kế mới cho người dân.

Trở về để làm điều có ích cho quê hương

Ở tuổi mà nhiều người trẻ vẫn đang tìm kiếm cơ hội tại những đô thị lớn, Đặng Văn Khởi chọn gắn bó với nơi mình sinh ra. Không phải bởi quê nhà đã có sẵn mọi điều kiện thuận lợi, mà bởi anh nhìn thấy ở đó những việc cần người trẻ bắt tay vào làm.

Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Khe Sú Đặng Văn Khởi giúp dân gieo mạ vụ mùa năm 2026, tại tổ 3, khu phố Khe Sú.

Sinh ra và lớn lên giữa không gian văn hóa của cộng đồng người Dao Thanh Y ở khu phố Khe Sú, phường Yên Tử, anh Khởi hiểu những nét đẹp truyền thống không chỉ nằm trong trang phục, phong tục hay những câu chuyện được người già truyền lại, mà còn hiện diện trong nếp sống, tình làng nghĩa xóm và cách người dân gắn bó với quê hương.

Tốt nghiệp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Khởi bắt đầu công tác tại cơ sở từ tháng 9/2020, với vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí cũ. Sau đó, anh kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, rồi tiếp tục đảm nhận công tác Đoàn tại phường Yên Tử.

Những năm tháng làm công tác thanh niên giúp Khởi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người dân, tham gia các hoạt động cộng đồng và tích lũy kinh nghiệm vận động quần chúng. Ngày 1/7/2026, anh nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Khe Sú, đồng thời tiếp tục giữ vai trò Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Yên Tử.

Đặng Văn Khởi nhận Quyết định chỉ định Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Khe Sú ngày 1/7/2026.

Từ một cán bộ Đoàn đến người đứng đầu khu dân cư, công việc của Khởi có thêm những trách nhiệm mới. Những vấn đề của cộng đồng không còn chỉ là nội dung trong các phong trào, mà trở thành những việc cần giải quyết hằng ngày: Đường sá, đời sống dân sinh, sự đồng thuận của người dân và hướng phát triển của địa phương.

Khe Sú có hơn 86% dân cư là đồng bào Dao Thanh Y. Đây vừa là đặc điểm văn hóa nổi bật, vừa đặt ra yêu cầu phát triển phù hợp với điều kiện và bản sắc của cộng đồng. Với Khởi, lợi thế ấy không nên chỉ được nhắc đến như một nét riêng của quê hương, mà cần được gìn giữ, giới thiệu và từng bước phát huy thành nguồn lực phát triển. Chọn trở về và nhận nhiệm vụ tại Khe Sú, chàng trai trẻ bắt đầu hành trình của mình từ những điều gần gũi nhất: Hiểu người dân, tìm cách kết nối cộng đồng và cùng bà con làm cho nơi mình sống ngày một tốt hơn.

Người trẻ kể chuyện văn hóa Dao Thanh Y

Tại nhà trưng bày không gian văn hóa người Dao Thanh Y, Đặng Văn Khởi không chỉ là một cán bộ khu phố mà còn là người trực tiếp giới thiệu những giá trị truyền thống của dân tộc mình. Với Khởi, mỗi câu chuyện về phong tục, tập quán, trang phục hay đời sống văn hóa của người Dao Thanh Y đều có ý nghĩa riêng. Đó là những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên bản sắc của cộng đồng dưới chân núi Yên Tử.

Là người sinh ra trong chính cộng đồng ấy, Khởi có sự gắn bó gần gũi với những điều mình giới thiệu. Anh không chỉ truyền tải thông tin về văn hóa dân tộc, mà còn góp phần kết nối những câu chuyện truyền thống với người nghe, người xem hôm nay.

Đặng Văn Khởi tham gia thuyết minh tại nhà trưng bày không gian văn hóa người Dao Thanh Y.

Trong nhịp sống hiện đại, khi người trẻ ngày càng tiếp cận nhiều nguồn thông tin và xu hướng văn hóa mới, việc gìn giữ bản sắc không thể chỉ trông chờ vào những người cao tuổi. Những người trẻ như Khởi có thể trở thành cầu nối, đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với thế hệ mình và với những người muốn tìm hiểu văn hóa bản địa. Đó cũng là lý do anh chú trọng giới thiệu văn hóa Dao Thanh Y bằng những phương thức phù hợp với thời đại số: Cùng ban lãnh đạo khu phố, Khởi xây dựng các kênh truyền thông trên mạng xã hội, trong đó có Facebook và kênh TikTok “Gen Z làm cán bộ khu”.

Fanpage Facebook "Gen Z làm cán bộ khu”.

Thay vì chỉ đăng tải những thông báo hành chính, anh trực tiếp quay video, giới thiệu cảnh quan, đời sống và những nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Các nội dung nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem sau một thời gian ngắn triển khai. Từ không gian văn hóa tại địa phương đến những video trên mạng xã hội, câu chuyện về người Dao Thanh Y có thêm cách tiếp cận công chúng. Những điều vốn quen thuộc với người dân Khe Sú có cơ hội đến với những người ở xa, đặc biệt là giới trẻ. Chiếc điện thoại trong tay người cán bộ trẻ không chỉ phục vụ công việc, mà còn trở thành công cụ kể chuyện quê hương. Một video ngắn có thể mở ra sự tò mò về một phong tục; một hình ảnh có thể khiến người xem muốn tìm hiểu thêm về một cộng đồng văn hóa dưới chân núi Yên Tử.

Giấc mơ nông thôn bắt đầu từ người ở lại

Trong quá trình công tác, Đặng Văn Khởi đã nhận một bằng khen của Trung ương Đoàn, hai bằng khen của Thành Đoàn Quảng Ninh và một bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Quảng Ninh. Anh cũng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặng Văn Khởi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với những người trẻ sinh ra ở nông thôn, trở về không có nghĩa là khước từ những điều mới mẻ. Họ mang theo kiến thức, công nghệ và những cách nghĩ khác để làm mới nơi mình thuộc về. Nhưng sự đổi thay chỉ có thể bền vững khi bắt đầu từ nhu cầu thực tế của người dân và được cộng đồng cùng chung tay thực hiện. Tại Khe Sú, giấc mơ ấy vẫn còn ở phía trước. Những con đường cần tiếp tục được cải thiện, tiềm năng du lịch cần được nghiên cứu và những giá trị văn hóa Dao Thanh Y cần thêm cơ hội được lan tỏa.

Đặng Văn Khởi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặng Văn Khởi đang góp một phần công sức vào hành trình đó, bằng lựa chọn gắn bó với quê nhà thông qua những việc làm cụ thể của một cán bộ trẻ. Với anh, quê hương không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà còn là nơi tạo dựng tương lai. Viết lại giấc mơ nông thôn không bắt đầu bằng những điều lớn lao mà bắt đầu từ một người trẻ chọn ở lại, một câu chuyện văn hóa được kể bằng niềm tự hào, một con đường được mở rộng nhờ sự đồng lòng và niềm tin quê hương mình xứng đáng có những cơ hội phát triển tốt đẹp hơn.