Bài thơ "Sông Hồng" của tác giả Hồng Gai là một khúc ca nhẹ nhàng nhưng lắng đọng, đan cài hài hòa giữa tình yêu thiên nhiên, tình yêu lứa đôi và niềm tự hào dân tộc. Lấy hình ảnh dòng sông mẹ làm điểm tựa cảm xúc, tác giả đã khắc họa trọn vẹn hành trình bồi đắp - không chỉ cho đất đai tươi tốt mà còn cho tâm hồn và ý chí con người.
Ngay từ những khổ thơ đầu, sông Hồng hiện lên với vẻ đẹp vừa dữ dội vừa dịu êm: “Đỏ nặng phù sa”, “cuồn cuộn bồi bờ bãi” nhưng cũng có lúc “lặng êm đềm gọi cỏ cây”. Dòng sông ấy không chỉ nuôi dưỡng mạch sống cho từng nhành cây, ngọn cỏ mà còn là chứng nhân lịch sử: "Sông chảy qua bao trang sử Việt/ Bao lần dậy sóng giữ non sông". Sắc đỏ của phù sa chan hòa cùng sắc đỏ của lòng yêu nước, tạo nên một hào khí cha ông kiên cường, vang vọng giữa trời Đông.
SÔNG HỒNG
Đỏ nặng phù sa chảy tháng ngày
Quanh co ôm bãi, nối tầng mây
Khi dâng cuồn cuộn bồi bờ bãi
Lúc lặng êm đềm gọi cỏ cây
Âm thầm bồi đắp từng tấc đất
Cho mùa xanh mướt, quả thêm đầy
Lại bồi tâm sáng, bền ý chí
Để người vươn tới những đường hay
Anh lớn bên sông, em cũng vậy
Một dòng nuôi lớn cả đôi ta
Con nước lặng thầm se mối thắm
Cho đời chung một nhịp lên duyên
Sông chảy qua bao trang sử Việt
Bao lần dậy sóng giữ non sông
Hào khí cha ông còn vang vọng
Đỏ cùng sắc nước giữa trời Đông
Con trai, con gái khôn lớn nhé
Mang cả dòng sông ở trong lòng
Đi tới nơi nào gieo hạt tốt
Vẫn là con của một dòng Hồng
Mai này trở lại bên sông cũ
Anh với em cười giữa gió trong
Bỗng thấy đời mình như con nước
Lặng thầm bồi đắp những mùa mong./.
*****
Hồng Gai, viết tại Hà Nội, ngày 03/8/2026