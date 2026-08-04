Sông Hồng

Bài thơ "Sông Hồng" của tác giả Hồng Gai là một khúc ca nhẹ nhàng nhưng lắng đọng, đan cài hài hòa giữa tình yêu thiên nhiên, tình yêu lứa đôi và niềm tự hào dân tộc. Lấy hình ảnh dòng sông mẹ làm điểm tựa cảm xúc, tác giả đã khắc họa trọn vẹn hành trình bồi đắp - không chỉ cho đất đai tươi tốt mà còn cho tâm hồn và ý chí con người.

Ngay từ những khổ thơ đầu, sông Hồng hiện lên với vẻ đẹp vừa dữ dội vừa dịu êm: “Đỏ nặng phù sa”, “cuồn cuộn bồi bờ bãi” nhưng cũng có lúc “lặng êm đềm gọi cỏ cây”. Dòng sông ấy không chỉ nuôi dưỡng mạch sống cho từng nhành cây, ngọn cỏ mà còn là chứng nhân lịch sử: "Sông chảy qua bao trang sử Việt/ Bao lần dậy sóng giữ non sông". Sắc đỏ của phù sa chan hòa cùng sắc đỏ của lòng yêu nước, tạo nên một hào khí cha ông kiên cường, vang vọng giữa trời Đông.

Cầu Nhật Tân bắc qua hai bờ sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội.

Ảnh: TTXVN/congdankhuyenhoc.vn

SÔNG HỒNG



Đỏ nặng phù sa chảy tháng ngày

Quanh co ôm bãi, nối tầng mây

Khi dâng cuồn cuộn bồi bờ bãi

Lúc lặng êm đềm gọi cỏ cây



Âm thầm bồi đắp từng tấc đất

Cho mùa xanh mướt, quả thêm đầy

Lại bồi tâm sáng, bền ý chí

Để người vươn tới những đường hay



Anh lớn bên sông, em cũng vậy

Một dòng nuôi lớn cả đôi ta

Con nước lặng thầm se mối thắm

Cho đời chung một nhịp lên duyên



Sông chảy qua bao trang sử Việt

Bao lần dậy sóng giữ non sông

Hào khí cha ông còn vang vọng

Đỏ cùng sắc nước giữa trời Đông



Con trai, con gái khôn lớn nhé

Mang cả dòng sông ở trong lòng

Đi tới nơi nào gieo hạt tốt

Vẫn là con của một dòng Hồng



Mai này trở lại bên sông cũ

Anh với em cười giữa gió trong

Bỗng thấy đời mình như con nước

Lặng thầm bồi đắp những mùa mong./.



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Hồng Gai, viết tại Hà Nội, ngày 03/8/2026