Trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Đất và người Đầm Hà - Bản sắc hòa cùng khát vọng”

Chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, ngày 24/8, xã Đầm Hà đã tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Đất và người Đầm Hà - Bản sắc hòa cùng khát vọng”.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho tác giả Đinh Như Thái.

Cuộc thi được phát động từ ngày 17/7, dành cho những nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, người yêu nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh. Đây là dịp để các tác giả ghi lại những khoảnh khắc đẹp về quê hương, con người Đầm Hà, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương trong không gian phát triển mới, khơi dậy tình yêu quê hương, khuyến khích các tác giả khám phá và sáng tạo từ những nét đẹp bình dị, giàu bản sắc.

Qua góc nhìn nghệ thuật, các tác phẩm dự thi đã phản ánh sinh động cảnh sắc thiên nhiên, đời sống văn hóa, con người, những công trình, vùng quê và nhịp sống đang đổi thay từng ngày trên địa bàn.

Ban Tổ chức trao giải nhì cho các tác giả.

Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 86 tác phẩm dự thi của 35 tác giả, bao gồm cả ảnh đơn và bộ ảnh. Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 5 giải phụ, 11 giải khuyến khích, 4 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Giải nhất cuộc thi được trao cho tác phẩm “Mạch nguồn di sản” của tác giả Đinh Như Thái.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp về đất và người Đầm Hà, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời khuyến khích người dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh và những người yêu nhiếp ảnh tiếp tục sáng tạo, ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong quá trình quê hương đổi mới.