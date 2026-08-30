Công diễn tác phẩm nghệ thuật “Quảng Ninh - Từ mùa thu lịch sử tới tầm cao mới”

Tối 29/8, tại Quảng trường 28/1 (xã Đầm Hà),Liên hiệp các Hội VHNT Quảng Ninh phối hợp với xã Đầm Hà tổ chức chương trình công diễn tác phẩm nghệ thuật “Quảng Ninh - Từ mùa thu lịch sử tới tầm cao mới”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Một tiết mục trong chương trình.

Với chủ đề xuyên suốt "Từ mùa Thu độc lập đến khát vọng Quảng Ninh”, chương trình gồm 2 chương, được dàn dựng kết hợp giữa âm nhạc, ca múa, tái hiện những dấu mốc lịch sử hào hùng, đồng thời khắc họa diện mạo Quảng Ninh trên hành trình phát triển. Trong các tác phẩm trình diễn có 3 tác phẩm mới được sáng tác trong khuôn khổ trại sáng tác tại Đầm Hà vừa diễn ra vào tháng 7 vừa qua và hơn 10 tác phẩm do các tác giả Quảng Ninh đã sáng tác trước đây.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong tỉnh, diễn viên quần chúng và học sinh Trường Tiểu học Đầm Hà, đã mang đến không khí trong sáng, tươi vui, thể hiện niềm tin và tình cảm của các thế hệ đối với quê hương, đất nước.

Chương trình không chỉ góp phần ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, mà còn khắc họa những thành tựu, sức sống và khát vọng phát triển của Quảng Ninh trong chặng đường mới, góp phần đưa các giá trị văn học, nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đồng thời lan tỏa niềm tự hào, niềm tin và khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Đầm Hà hướng tới những dấu mốc phát triển mới của quê hương, đất nước.