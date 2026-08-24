Quảng Ninh giành 1 giải Vàng Liên hoan Âm nhạc toàn quốc Yoshine năm 2026

Thí sinh Nguyễn Gia Hân, 8 tuổi, công dân phường Uông Bí, vừa đạt giải Vàng hạng mục piano tại Gala vinh danh và trao giải Liên hoan Âm nhạc toàn quốc Yoshine năm 2026 - Yoshine Music Festival toàn quốc 2026, diễn ra vào ngày 23/8, tại thủ đô Hà Nội.

Yoshine Music Festival toàn quốc 2026 diễn ra từ tháng 2 đến tháng 8/2026 với ba vòng thi, gồm sơ tuyển trực tuyến, chung kết khu vực và chung kết toàn quốc. Đây là sự kiện âm nhạc và giáo dục nghệ thuật do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody tổ chức, dành cho hai bộ môn Piano và Thanh nhạc. Hội đồng giám khảo của Liên hoan gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có các nghệ sĩ quốc tế đến từ 9 quốc gia bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Đức, Tây Ban Nha, Thái Lan.

Yoshine Music Festival toàn quốc 2026 thu hút gần 3.000 thí sinh chuyên nghiệp và không chuyên đến từ các cơ sở đào tạo trên cả nước. Trải qua các vòng thi sơ tuyển trực tuyến và chung kết khu vực (diễn ra từ tháng 2 đến tháng 8/2026), 429 thí sinh xuất sắc được lựa chọn vào vòng chung kết toàn quốc.

Nguyễn Gia Hân xuất sắc giành giải Vàng hạng mục piano.

Tại vòng chung kết toàn quốc, Ban tổ chức đã trao 29 giải Vàng, 64 giải Bạc, 56 giải Đồng, 12 giải Triển vọng ở hạng mục thanh nhạc và 2 giải Xuất sắc, 39 giải Vàng, 68 giải Bạc, 128 giải Đồng, 30 giải Triển vọng, 1 giải Khuyến khích ở hạng mục piano. Nguyễn Gia Hân với những tiết mục piano kỹ thuật, cảm xúc đã nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng giám khảo, xuất sắc giành giải Vàng.

Ở hạng mục Thanh nhạc của cuộc thi, Quảng Ninh còn có 2 thí sính Phạm Anh Thư và Trần Bảo Trâm (cùng là học sinh lớp Trung cấp Thanh nhạc K19, Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh) tranh tài ở hạng mục Thanh nhạc - Bán chuyên nghiệp. Kết quả, Phạm Anh Thư giành HCV bảng D; Trần Bảo Trâm giành HCB bảng C.

Phạm Anh Thư (trái) giành HCV bảng D.

Thành tích này đã cho thấy hiệu quả trong định hướng đào tạo gắn chuyên môn với thực hành biểu diễn của Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh, tạo nền tảng để học sinh tự tin bước ra những sân chơi nghệ thuật quy mô lớn.

Trần Bảo Trâm giành HCB Yoshine Music Festival toàn quốc 2026.

Theo quy chế của Liên hoan, đối với các thí sinh đoạt giải Xuất sắc và Huy chương Vàng sẽ được cộng điểm để xem xét danh hiệu nghệ sĩ. Những thí sinh đoạt từ Huy chương Đồng trở lên sẽ được xét tuyển thẳng vào Học viện Âm nhạc Huế.