Quảng Ninh - Khát vọng chuyển mình

“Quảng Ninh – Khát vọng chuyển mình” của Đặng Hà Thi là một bài thơ giàu cảm xúc, thể hiện niềm tự hào sâu sắc về quê hương đất Mỏ trong hành trình đổi mới và phát triển.

Bằng thể thơ tám chữ, giọng điệu hào sảng, tác giả đã khắc họa Quảng Ninh qua những hình ảnh đặc trưng: “vỉa than đen”, biển cả, núi rừng, biên giới, đảo tiền tiêu, Vân Đồn, Hạ Long. Từ “lòng đất” với những vỉa than gắn bó bao thế hệ, bài thơ mở ra một Quảng Ninh đang thức dậy, vươn mình ra “biển lớn”, hướng tới những “chân trời rộng mở”.

Chiều sâu của bài thơ còn nằm ở sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại: những năm tháng gian khó, dấu tích lịch sử, tình yêu biên cương hòa quyện với khát vọng phát triển. Đặc biệt, câu thơ “Mỗi tấc đất – là dáng hình Tổ quốc” đã nâng tình yêu quê hương lên thành tình yêu và trách nhiệm với non sông. Những hình ảnh “mùa hoa”, “biển biếc”, “di sản Hạ Long xanh” lại đem đến một vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa giàu sức sống, gợi một Quảng Ninh phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Khép lại bằng hình ảnh “rạng rỡ ánh bình minh”, bài thơ tạo nên một vòng cảm xúc đẹp: từ bình minh thức dậy trong lòng đất đến bình minh của một thời kỳ mới. Có thể nói, đây không chỉ là lời ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử và con người Quảng Ninh, mà còn là tiếng nói của niềm tin, tự hào và khát vọng vươn lên, góp phần phác họa hình ảnh một Đất mỏ đang chuyển mình mạnh mẽ để viết tiếp những trang mới trên hành trình phát triển.

QUẢNG NINH – KHÁT VỌNG CHUYỂN MÌNH

Đặng Hà Thi

Từ lòng đất, bình minh bừng thức dậy

Vỉa than đen bỗng hóa giấc mơ hồng

Con sóng nhỏ đưa tàu ra biển lớn

Núi vươn mình đón nắng giữa mênh mông

Miền trầm tích trải bao mùa gian khó

Dấu Rồng thiêng còn in giữa mây trời

Bao sương gió thấm vào hồn đất mỏ

Dệt niềm tin và khát vọng vươn khơi

Sóng Sa Vĩ vẫn dội ngàn câu hát

Đảo tiền tiêu tha thiết những ân tình

Vân Đồn gọi những chân trời rộng mở

Đất quê mình đang toả sáng lung linh

Nắng tháng Tám rực đất trời biên viễn

Gió Pò Hèn thương nhớ sóng Ka Long

Mỗi tấc đất - là dáng hình Tổ quốc

Thêm tự hào, nặng nghĩa với non sông

Quảng Ninh nhé – mùa hoa đang nở rộ

Sắc hoa vàng trên vách đá chênh vênh

Nghe hương núi ngọt nồng vùng biển biếc

Đẹp vô cùng - di sản Hạ Long xanh

Ta lặng ngắm: đất - biển - trời Đông Bắc

Hồn núi sông và khát vọng vươn mình

Kỉ nguyên mới – Đất Mỏ lên thành phố

Viết tên mình – rạng rỡ ánh bình minh!

Ngày 25/8/2026