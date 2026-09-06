“Quảng Ninh – Khát vọng chuyển mình” của Đặng Hà Thi là một bài thơ giàu cảm xúc, thể hiện niềm tự hào sâu sắc về quê hương đất Mỏ trong hành trình đổi mới và phát triển.
Bằng thể thơ tám chữ, giọng điệu hào sảng, tác giả đã khắc họa Quảng Ninh qua những hình ảnh đặc trưng: “vỉa than đen”, biển cả, núi rừng, biên giới, đảo tiền tiêu, Vân Đồn, Hạ Long. Từ “lòng đất” với những vỉa than gắn bó bao thế hệ, bài thơ mở ra một Quảng Ninh đang thức dậy, vươn mình ra “biển lớn”, hướng tới những “chân trời rộng mở”.
Chiều sâu của bài thơ còn nằm ở sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại: những năm tháng gian khó, dấu tích lịch sử, tình yêu biên cương hòa quyện với khát vọng phát triển. Đặc biệt, câu thơ “Mỗi tấc đất – là dáng hình Tổ quốc” đã nâng tình yêu quê hương lên thành tình yêu và trách nhiệm với non sông. Những hình ảnh “mùa hoa”, “biển biếc”, “di sản Hạ Long xanh” lại đem đến một vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa giàu sức sống, gợi một Quảng Ninh phát triển theo hướng xanh, bền vững.
Khép lại bằng hình ảnh “rạng rỡ ánh bình minh”, bài thơ tạo nên một vòng cảm xúc đẹp: từ bình minh thức dậy trong lòng đất đến bình minh của một thời kỳ mới. Có thể nói, đây không chỉ là lời ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử và con người Quảng Ninh, mà còn là tiếng nói của niềm tin, tự hào và khát vọng vươn lên, góp phần phác họa hình ảnh một Đất mỏ đang chuyển mình mạnh mẽ để viết tiếp những trang mới trên hành trình phát triển.
QUẢNG NINH – KHÁT VỌNG CHUYỂN MÌNH
Đặng Hà Thi
Từ lòng đất, bình minh bừng thức dậy
Vỉa than đen bỗng hóa giấc mơ hồng
Con sóng nhỏ đưa tàu ra biển lớn
Núi vươn mình đón nắng giữa mênh mông
Miền trầm tích trải bao mùa gian khó
Dấu Rồng thiêng còn in giữa mây trời
Bao sương gió thấm vào hồn đất mỏ
Dệt niềm tin và khát vọng vươn khơi
Sóng Sa Vĩ vẫn dội ngàn câu hát
Đảo tiền tiêu tha thiết những ân tình
Vân Đồn gọi những chân trời rộng mở
Đất quê mình đang toả sáng lung linh
Nắng tháng Tám rực đất trời biên viễn
Gió Pò Hèn thương nhớ sóng Ka Long
Mỗi tấc đất - là dáng hình Tổ quốc
Thêm tự hào, nặng nghĩa với non sông
Quảng Ninh nhé – mùa hoa đang nở rộ
Sắc hoa vàng trên vách đá chênh vênh
Nghe hương núi ngọt nồng vùng biển biếc
Đẹp vô cùng - di sản Hạ Long xanh
Ta lặng ngắm: đất - biển - trời Đông Bắc
Hồn núi sông và khát vọng vươn mình
Kỉ nguyên mới – Đất Mỏ lên thành phố
Viết tên mình – rạng rỡ ánh bình minh!
Ngày 25/8/2026