Hạ Long ngày mới

Bài thơ “Hạ Long ngày mới” của tác giả Quản Minh Cường là một bức tranh thơ giàu màu sắc về Hạ Long – nơi hội tụ vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và nhịp sống hiện đại.

Cầu vồng đôi xuất hiện tại Hạ Long đúng thời điểm Quảng Ninh chuyển mình sang một bước phát triển mới. Ảnh: Vũ Bằng (CTV).

Bài thơ mở ra bằng những hình ảnh trong trẻo của bình minh, biển trời, mây trắng, làn nước xanh biếc; đặc biệt câu thơ “Mắt em xanh biếc màu Hạ Long” tạo nên một điểm nhìn giàu chất trữ tình, biến sắc xanh của biển thành sắc xanh của tình yêu và con người.

Từ vẻ đẹp thiên nhiên, tác giả đưa người đọc vào nhịp sống của biển với “buồm đỏ”, “khoang đầy cá”, “niềm vui theo sóng”. Hạ Long hiện lên không chỉ đẹp mà còn đầy sức sống, gắn với lao động và niềm vui của cư dân vùng biển. Đến đêm, không gian lại chuyển sang vẻ lung linh, huyền ảo với “sao trời”, “muôn thuyền”, “chuỗi ngọc”, tạo nên một Hạ Long vừa thực vừa thơ.

Điểm đáng chú ý của bài thơ là sự đan xen giữa thiên nhiên – lịch sử – văn hóa – hiện đại. Những đảo đá “thách bão giông”, hình ảnh Phất dụ, mái chùa cổ, tiếng chuông ngân vang gợi chiều sâu của đất và người; trong khi hình tượng “Rồng xanh cất cánh tầm cao mới”, “Thành phố soi bóng bên di sản” lại mở ra một Hạ Long năng động, văn minh, hướng tới tương lai nhưng không rời xa cội nguồn.

Về nghệ thuật, bài thơ sử dụng thể thơ lục bát biến thể/nhịp thơ gần với lục bát, ngôn ngữ giàu hình ảnh, nhiều màu sắc và âm thanh; các hình ảnh xanh, đỏ, vàng, hồng, ánh sáng, trăng, sao tạo nên một trường liên tưởng rực rỡ. Mạch thơ vận động từ bình minh – biển khơi – hoàng hôn – đêm trăng – lịch sử văn hóa – ngày mới, qua đó làm nổi bật tư tưởng chủ đạo: Hạ Long đang vươn mình mạnh mẽ trong thời đại mới nhưng vẫn thủy chung với di sản và cội nguồn.

Đặc biệt, câu kết “Muôn thuở sáng ngời bừng rạng Đông” vừa khép lại bức tranh Hạ Long, vừa mang ý nghĩa biểu tượng. “Rạng Đông” không chỉ là ánh sáng của một ngày mới mà còn là hình ảnh ẩn dụ cho niềm tin, khát vọng và tương lai của Hạ Long.

Có thể nói, “Hạ Long ngày mới” là tiếng lòng tha thiết của tác giả trước một Hạ Long kỳ vĩ trong thiên nhiên, sâu sắc trong văn hóa, giàu sức sống trong hiện tại và đầy khát vọng hướng tới tương lai.

Hạ Long ngày mới!

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Bình minh rạng rỡ biển mênh mông

Mây trắng bồng bềnh giữa khoảng không

Làn nước thẳm sâu ngời bích ngọc

Mắt em xanh biếc màu Hạ Long

Buồm đỏ khơi xa căng gió lộng

Dập dìu rẽ sóng hướng biển Đông

Chiều về rộn rã khoang đầy cá

Niềm vui theo sóng rạng ánh hồng

Sao trời lấp lánh sa mặt nước

Muôn thuyền bừng sáng giữa trăng trong

Đèn nối đuôi nhau như chuỗi ngọc

Lung linh huyền ảo chốn hưng long

Đảo đá chênh vênh thách bão giông

Hiên ngang ngàn năm sóng chất chồng

Phất dụ vàng rực trên vách đá

Lời thề non nước mãi thủy chung

Rồng xanh cất cánh tầm cao mới

Kiến tạo văn minh vững cội nguồn

Khói hương bảng lảng mái chùa cổ

Chuông ngân vang vọng hồn núi sông

Thành phố soi bóng bên di sản

Nhịp sống bừng lên triệu ước mong

Hạ Long in bóng non cùng nước

Muôn thuở sáng ngời mãi rạng Đông./.

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Quản Minh Cường, ngày 31/8/2026.