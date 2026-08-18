Quảng Ninh cất cánh

Bài thơ "Quảng Ninh cất cánh" của Vũ Đình Khu là một bản trường ca thu nhỏ về hành trình chuyển mình phi thường của vùng đất mỏ. Bằng giọng thơ mộc mạc, tha thiết và giàu hình ảnh, tác giả không chỉ ghi lại nét mực thời gian của riêng mình mà còn khắc họa trọn vẹn diện mạo của Quảng Ninh qua hai bờ lịch sử: Từ một thời đạn bom gian lao đến một hiện tại bứt phá vươn xa.

Mở đầu bài thơ là những thước phim tư liệu sống động về một Quảng Ninh kiên cường. Những chi tiết như "báo động phòng không", "cao xạ Ba Đèo khạc dòng lửa đỏ", hay hình ảnh "đèn đỏ quạch soi hòn than óng ánh" và "tiếng còi tầm" đã tái hiện chính xác không khí hào hùng của vùng than. Ở đó, chất thép của tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" hòa quyện với sự hy sinh thầm lặng để chắt chiu từng dòng "vàng đen" cho Tổ quốc.

Khổ thơ sau mở ra một không gian nghệ thuật hoàn toàn đối lập - rực rỡ, hiện đại và tràn đầy sức sống. Vũ Đình Khu đã khéo léo điểm qua những "nốt nhạc" đổi mới của tỉnh nhà: từ giáo dục, nông thôn mới, sản phẩm OCOP cho đến chuỗi hạ tầng đột phá như đường cao tốc, cầu Bãi Cháy, cầu Tình Yêu và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn...

Khép lại bài thơ là tiếng reo bộc phát từ lòng tự hào sâu sắc: "Quảng Ninh ơi! ta yêu quý tự hào". Tác phẩm không chỉ là tình cảm cá nhân của một người con gắn bó từ thời "tóc còn xanh", mà còn nói thay tiếng lòng của triệu người dân đất mỏ trước một Quảng Ninh đang tràn đầy khát vọng cất cánh cùng thời đại.

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Minh Đức

QUẢNG NINH CẤT CÁNH

Vũ Đình Khu

Tôi đến Quảng Ninh khi tóc còn xanh

Báo động phòng không cắt ngang giấc ngủ

Cao xạ Ba Đèo khạc dòng lửa đỏ

Tàu hải quân vít cổ lũ giặc trời...

Đêm mênh mang phố mỏ chơi vơi

Đèn đỏ quạch soi hòn than óng ánh

Tiếng còi tầm gọi vùng than quyết thắng

Khơi vàng đen từ gian khó hy sinh.

Nay đã khác rồi vùng đất Quảng Ninh

Nơi vẫy gọi sức người sức của

Cất cánh bay một vùng đất mỏ

Hạ Long xanh dáng vóc rồng vàng.

Trường đại học điểm nhấn hành trang

Hứa hẹn mùa thi con rồng cháu lạc

Nông thôn mới đẹp thêm câu hát

OCOP mỗi vùng ngào ngạt hương đưa.

Đường cao tốc thay lối mòn xưa

Cầu Bãi Cháy, cầu Tình Yêu... thơ mộng

Cảng hàng không gọi miền đáng sống

Thỏa tầm nhìn vào ước vọng ngày mai.

Đảng đưa đường chỉ hướng tương lai

Quảng Ninh xanh cất cánh bay thời đại

Những bước dài đã đổi thay hiện tại

Quảng Ninh ơi! ta yêu quý tự hào.