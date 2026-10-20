Sự cố Google Cloud ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều ngân hàng Anh

Ngày 20/10, sự cố dịch vụ điện toán đám mây Google Cloud đã làm gián đoạn hoạt động trực tuyến của nhiều ngân hàng tại Anh, chủ yếu ở thủ đô London và các khu vực lân cận.

Một người đàn ông đi ngang qua biển hiệu Google tại San Francisco, Mỹ, phía sau là một nhịp cầu Bay Bridge, ngày 1/5/2019. Ảnh: AP

Sự cố bắt đầu vào khoảng 6 giờ 8 phút sáng 20/10 theo giờ GMT (tức 13 giờ 8 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam).

London là khu vực chịu ảnh hưởng chính, song sự cố có thể tác động đến các ứng dụng ở những quốc gia khác nếu chúng sử dụng hạ tầng công nghệ đặt tại London.

Google Cloud cho biết đội ngũ kỹ thuật đang tiếp tục điều tra nguyên nhân sự cố, đồng thời ghi nhận những dấu hiệu phục hồi ban đầu của các dịch vụ.

Một số ngân hàng và tổ chức tài chính tại Anh thông báo dịch vụ bị gián đoạn, gồm Lloyds, Halifax, HSBC và Revolut.

Trong thông báo gửi qua thư điện tử, Revolut xác nhận sự cố ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ của công ty, đồng thời khẳng định tiền và dữ liệu của toàn bộ khách hàng vẫn an toàn. Công ty cho biết đã triển khai các biện pháp khắc phục ngay sau khi phát hiện sự cố vào sáng 20/10 và gửi lời xin lỗi tới những khách hàng chịu ảnh hưởng.

Trong khi đó, ngân hàng Lloyds xác nhận ứng dụng của mình đã hoạt động trở lại. Đại diện ngân hàng cho biết các bên đã giải quyết những vấn đề cốt lõi gây ra sự cố và dự kiến toàn bộ dịch vụ sẽ sớm trở lại bình thường.

Một số khu vực khác ở châu Âu cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn dịch vụ, song hiện chưa rõ các sự cố này có liên quan đến Google Cloud hay không.

Google Cloud đã gửi lời xin lỗi tới tất cả khách hàng và tổ chức chịu ảnh hưởng.