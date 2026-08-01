Sức bật từ những sáng kiến của thợ mỏ Quảng Ninh

Nhiều năm qua, các phong trào thi đua tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam luôn giữ vai trò động lực quan trọng. Từ “Giành năng suất kỷ lục”, “Đào lò nhanh”, “90 ngày đêm quyết thắng” đến “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Cơ giới hóa - Tự động hóa - Tin học hóa”… hàng chục nghìn sáng kiến của thợ mỏ đã ra đời, góp phần làm lợi cho doanh nghiệp hàng nghìn tỷ đồng.

Anh Vũ Văn Sỹ, Công ty Than Mạo Khê, được khen thưởng tại chương trình Vinh quang thợ mỏ 2026.

Qua thi đua, năng suất, thu nhập của thợ mỏ ngày càng tăng. Tính riêng năm 2025, toàn Tập đoàn có 14.454 người lao động đạt thu nhập từ 300 triệu đồng/năm trở lên; 605 người đạt từ 500-600 triệu đồng; 144 người đạt trên 600 triệu đồng và 7 thợ mỏ có thu nhập trên 700 triệu đồng/năm. Đằng sau những con số ấy là biết bao người thợ lặng lẽ bám lò, bám máy, biến kinh nghiệm sản xuất thành những giải pháp cụ thể ngay tại hiện trường.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo tại Công ty Than Mạo Khê những năm gần đây phát triển mạnh và trở thành nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Công ty công nhận 111 sáng kiến, xét thưởng 679 triệu đồng. Từ khai thác, đào lò, vận tải, cơ điện đến các phòng nghiệp vụ đều có những giải pháp cải tiến được đưa vào thực tế sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, bảo đảm an toàn và cải thiện điều kiện làm việc. Trong phong trào ấy, anh Vũ Văn Sỹ, Tổ trưởng Tổ lò chợ số 3, là một trong những gương mặt tiêu biểu.

Hơn 20 năm gắn bó với Công ty Than Mạo Khê, anh Vũ Văn Sỹ luôn tìm cách nâng cao năng suất và giảm bớt vất vả cho đồng nghiệp. Từ những quan sát trong từng ca sản xuất, anh đề xuất nhiều giải pháp cải tiến kỹ thuật được Công ty đưa vào áp dụng. Tiêu biểu là sáng kiến nối dài cột thành Tây thượng thông gió vận tải mức -150/-105 giúp cải tạo độ dốc, thuận lợi cho tiêu tải than; chế tạo cơ cấu nâng đoản bắn áp mặt gương để khống chế gương nóc tại vị trí mềm yếu; đặc biệt, giải pháp "Khấu lò chợ tránh lò Xuyên vỉa cúp V9 Đông" đã giải quyết bài toán công nghệ phức tạp, giảm sức lao động trực tiếp và nâng cao hiệu quả khai thác.

Anh Sỹ chia sẻ: “Làm ở hầm lò, chỉ cần giảm được một thao tác nặng nhọc hay xử lý được một điểm bất hợp lý thì anh em làm việc sẽ an toàn và đỡ vất vả hơn. Tôi luôn nghĩ sáng kiến phải xuất phát từ thực tế sản xuất, áp dụng được ngay thì mới thực sự có giá trị”.

Thợ mỏ thi đua lao động sản xuất ở Công ty CP Than Hà Lầm.

Không chỉ say mê nghiên cứu, anh còn tận tình hướng dẫn công nhân trẻ, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng làm việc an toàn. Dưới sự điều hành của anh, Tổ lò chợ số 3 nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu về sản lượng của Công ty. Năm 2026, anh là một trong 90 gương mặt được tuyên dương tại chương trình "Vinh quang thợ mỏ".

Trong lao động, anh Phạm Quốc Tiền, Quản đốc Công trường Khai thác - Đào lò 9, Công ty Than Khe Chàm, luôn ghi dấu bằng những giải pháp kỹ thuật gắn với công tác quản lý. Gần 28 năm theo nghề mỏ giúp anh hiểu rõ từng điều kiện địa chất, từng khó khăn của sản xuất. Mỗi khi gặp vướng mắc, anh cùng cán bộ kỹ thuật xuống hiện trường khảo sát, tìm phương án tối ưu thay vì đi theo lối mòn. Từ thực tế đó, nhiều sáng kiến đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Giải pháp thi công hệ thống lò chợ ngang nghiêng 14.5-28.1A giúp tận thu khoảng 65.000 tấn than ở khu vực có điều kiện vỉa dốc lớn.

Mới đây, giải pháp nghiên cứu, thiết kế khấu tận thu lò chợ 14.2-10 số 2 giúp khai thác thêm 3.377 tấn than, đồng thời tận dụng lò hiện có để thu rút giá xích, làm lợi khoảng 750 triệu đồng. Tháng 5/2026, anh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Anh Phạm Quốc Tiền cho biết: “Sáng kiến chỉ có ý nghĩa khi giải quyết được yêu cầu của sản xuất. Mỗi lần xuống lò, anh em đều quan sát, trao đổi với nhau để tìm cách làm tốt hơn, an toàn hơn và tiết kiệm hơn”.

Tinh thần đổi mới ấy lan tỏa mạnh trong Công trường Khai thác - Đào lò 9. Nhiều năm liền đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng từ 6-11%, thu nhập bình quân đạt khoảng 21 triệu đồng/người/tháng. Từ năm 2023 đến nay, gần 70 lượt công nhân của công trường được khen thưởng qua các phong trào thi đua lao động sản xuất.

Có mặt tại nhiều đơn vị ngành Than mới thấy, phong trào thi đua không còn dừng ở những đợt phát động hay các danh hiệu cuối năm. Mỗi sáng kiến, mỗi giải pháp đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của sản xuất và được kiểm chứng ngay tại hiện trường. Từ những mét lò sâu dưới lòng đất, tinh thần dám nghĩ, dám làm của người thợ mỏ tiếp tục được khơi dậy, tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện làm việc và góp phần xây dựng ngành Than phát triển theo hướng hiện đại, an toàn, bền vững.