Chuyển đổi số toàn diện: Từ quyết tâm chính trị đến kết quả thực chất

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chuyển đổi số tại Quảng Ninh đang đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh sớm ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 5/2/2022) về chuyển đổi số toàn diện, trong đó tập trung vào 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị tiếp tục tạo động lực mới, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của hệ thống chính trị.

Trong 9 tháng năm 2026, Thành ủy ban hành 33 văn bản; HĐND thành phố ban hành 4 nghị quyết; UBND thành phố ban hành 21 quyết định, 44 kế hoạch, 315 văn bản chỉ đạo. Đáng chú ý, Kế hoạch số 409/KH-UBND (ngày 4/9/2026) UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 314/KH-UBND đã xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

UBND phường Hạ Long tổ chức tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt và sử dụng chữ ký số cá nhân; khai thác ứng dụng Smart Hạ Long cho đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn (tháng 9/2026).

Theo báo cáo của Sở KH&CN, đến hết tháng 9, Quảng Ninh hoàn thành 20/39 chỉ tiêu (đạt 51%); 18 chỉ tiêu đang thực hiện. Trong 108 nhiệm vụ, 31 nhiệm vụ đã hoàn thành, 65 nhiệm vụ đang triển khai; cả 4 dự án đầu tư công đang được thực hiện.

Về thể chế, có 7/14 nhiệm vụ đã hoàn thành, nổi bật là xây dựng kế hoạch triển khai Luật Chuyển đổi số, thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) và ban hành 5 quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin dùng chung. Về nhân lực số, thành phố tổ chức 8 khóa tập huấn cho gần 19.000 lượt CBCCVC; 216 cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc.

Hạ tầng số được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) đã vận hành, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia; 6/6 điểm lõm sóng được phủ sóng; hạ tầng 5G phủ khoảng 94% dân số thành phố. Đáng chú ý có 34.560 tài khoản CBCCVC đã đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia; 100% hệ thống thông tin toàn thành phố được phê duyệt cấp độ an toàn.

Người dân và doanh nghiệp đang được hưởng lợi thiết thực. Các nền tảng giải quyết TTHC trực tuyến, hồ sơ sức khỏe điện tử, tuyển sinh trực tuyến và ứng dụng AI từng bước được mở rộng. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 98,8%; tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 98,4%; có 1.538 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 11.800 thành viên tiếp tục hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ số; cuộc thi "Công dân số Quảng Ninh" năm 2026 thu hút 27.725 người tham gia, góp phần lan tỏa phong trào học tập, nâng cao kỹ năng số.

Cán bộ khu Thượng Thông (phường Hoàng Quế) hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên điện thoại thông minh cho người dân trong khu.

Bên cạnh kết quả đạt được, Quảng Ninh cũng thẳng thắn nhận diện những hạn chế, như đội ngũ nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn mỏng, chỉ có 134 cán bộ trong cả khối Đảng và chính quyền; chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực chất lượng cao triển khai chậm. Cơ sở dữ liệu đất đai mới đồng bộ đạt 49,8%, trong khi khối lượng dữ liệu cần chuẩn hóa, cập nhật còn lớn, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Một số nhiệm vụ về an toàn thông tin, truyền thanh thông minh và đầu tư hạ tầng chưa bảo đảm tiến độ (kiểm tra an ninh mạng mới thực hiện tại 10/20 đơn vị, hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông hoàn thành tại 29/54 địa phương). Thực tế này đòi hỏi sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và chất lượng sản phẩm cụ thể.

Những tháng cuối năm, thành phố tập trung triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; đẩy nhanh các dự án hạ tầng số, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng và xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện năm 2027. Các nhiệm vụ chưa hoàn thành được rà soát để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp, không để điểm nghẽn kéo dài.

Từ quyết tâm chính trị đến hành động thực tiễn, chuyển đổi số toàn diện đang trở thành động lực để Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững. Thước đo thực chất không chỉ là số chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành hay nền tảng công nghệ được đầu tư, mà quan trọng hơn là hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.