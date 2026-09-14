Tháo gỡ điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính

Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai hành động 100 ngày làm việc nhằm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Trong đó, giải quyết thủ tục hành chính là một nội dung quan trọng, được tập trung tháo gỡ từng bước những vướng mắc trong quá trình số hóa, hướng tới sự thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch số 343 của UBND thành phố Quảng Ninh về hành động 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố được giao chủ trì lựa chọn những TTHC có tần suất cao, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số bảo đảm người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước; đánh giá cắt giảm, đơn giản hóa tái cấu trúc thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử, thanh toán trực tuyến, tái sử dụng dữ liệu và xử lý đúng hạn; công bố bảng xếp hạng hằng tháng.

Người dân giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Quảng Ninh.

Thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày của Ban Chỉ đạo Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thành phố cùng kế hoạch của UBND thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn, cán bộ, gắn với các mốc tiến độ.

Đến nay, 100% TTHC đã được cấu hình quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC toàn thành phố đạt 99,8%; tỷ lệ tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã số hóa đạt khoảng 99,31%. Hệ thống của thành phố đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 15 cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin phục vụ giải quyết TTHC.

Riêng trong tháng 7 và tháng 8/2026, Trung tâm đã tham mưu UBND thành phố ban hành 71 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và 57 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ đối với 764 thủ tục. Trung tâm cũng tham mưu UBND thành phố phê duyệt danh mục 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai để tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác và tăng khả năng tái sử dụng dữ liệu.

Qua triển khai, cách thức giải quyết TTHC đang có sự thay đổi rõ hơn, dữ liệu đã có được khai thác để phục vụ xử lý hồ sơ, thay vì tiếp tục yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Hiện Trung tâm đã dự thảo xong quyết định phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình kèm theo quy trình nội bộ đối với 5 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, dự kiến trình UBND thành phố ban hành trong tháng 9/2026.

Khi những điểm nghẽn được xử lý đồng bộ, người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn trong mỗi lần thực hiện thủ tục hành chính.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Quảng Ninh, cho biết: Hiện nay, vẫn còn một số điểm nghẽn cần tiếp tục xử lý, như mức độ kết nối giữa các cơ sở dữ liệu chưa đồng đều, một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa hoàn thiện, khả năng tự động điền, xác thực và tái sử dụng dữ liệu ở một số thủ tục còn hạn chế. Trong thời gian tới, Trung tâm tập trung tiếp tục rà soát, cập nhật kịp thời 100% quy trình và biểu mẫu điện tử khi các bộ, ngành sửa đổi quy định, bảo đảm thống nhất giữa quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ và quy trình trên hệ thống. Cùng với đó, ưu tiên tái thiết kế, kiểm thử các thủ tục có số lượng hồ sơ lớn, nhiều thành phần giấy tờ và liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Trước mắt hoàn thành việc tái thiết kế và đánh giá hiệu quả đối với tối thiểu 5 thủ tục theo kế hoạch và bổ sung 59 TTHC đặc thù của thành phố. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị kỹ thuật để mở rộng kết nối dữ liệu, tăng khả năng tự động điền, xác thực và tái sử dụng thông tin, thực hiện nhất quán nguyên tắc dữ liệu Nhà nước đã có thì không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại, siết chặt kỷ luật thực hiện, giao rõ người, rõ việc, rõ thời hạn.

Hành động 100 ngày đang tạo thêm động lực để việc giải quyết TTHC chuyển dần sang phương thức dựa trên dữ liệu. Khi những vướng mắc được xử lý đồng bộ, người dân và doanh nghiệp sẽ cảm nhận rõ hơn sự thuận tiện trong mỗi lần thực hiện TTHC.