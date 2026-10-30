Hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại phường Cao Xanh

Tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, ngày 30/10, Tổ công tác hỗ trợ lưu động của thành phố đã tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân tại phường Cao Xanh.

Tổ công tác trao đổi với người dân về các khó khăn, vướng mắc và đưa ra phương án xử lý cho từng trường hợp cụ thể.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác trực tiếp rà soát từng hồ sơ, hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục còn thiếu, đồng thời giải thích, làm rõ các quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể của phường Cao Xanh.

Qua rà soát, các vướng mắc chủ yếu tập trung ở các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất trong trường hợp đất xen kẹp, đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích tăng thêm…

Thành viên tổ công tác và cán bộ chuyên môn phường Cao Xanh trao đổi để tìm phương án tháo gỡ cho người dân.

Kết quả, đối với 37 hồ sơ gửi đến tổ công tác, UBND phường Cao Xanh đã giải quyết 17 hồ sơ; tổ công tác thống nhất phương án hỗ trợ giải quyết 6 hồ sơ, hướng dẫn 1 trường hợp liên quan đến hòa giải tranh chấp đất đai. Đối với 13 trường hợp công dân chưa đến làm việc, Tổ công tác đề nghị UBND phường tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ khi người dân có yêu cầu.

Hoạt động hỗ trợ lưu động góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục đất đai, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân ngay tại cơ sở.