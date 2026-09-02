Thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Quảng Ninh và Đại học Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 2/9, Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk. Hai bên trao đổi các định hướng nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đồng thời cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Hạ Long và Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk giai đoạn 2026-2031.

Ông Korniakov Mikhail Viktorovich, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk, trao đổi tại buổi làm việc.

Tham dự chương trình có ông Peretolchin Vitaly Vladimirovich, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk; ông Korniakov Mikhail Viktorovich, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk cùng các thành viên Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh.

Phát biểu chào mừng Đoàn, ông Korniakov Mikhail Viktorovich, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh cùng Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh đến thăm, làm việc với Nhà trường. Ông đánh giá chuyến thăm là dịp để hai bên tăng cường trao đổi, mở rộng kết nối trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Irkutsk và thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại buổi làm việc với Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk (Liên bang Nga).

Thay mặt Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo nhà trường; đồng thời giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Quảng Ninh. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Quảng Ninh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực quan trọng. Vì vậy, thành phố đặc biệt coi trọng mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Hạ Long, với vai trò là cơ sở giáo dục đại học công lập của thành phố, đang từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và kết nối tri thức phục vụ sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh tặng quà lưu niệm Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và tỉnh Irkutsk được thiết lập từ năm 2018 trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về công nghiệp, năng lượng, du lịch và bảo tồn di sản, trong đó Vịnh Hạ Long và hồ Baikal là những biểu tượng tiêu biểu, mở ra nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, ngày 22/5/2026, trong khuôn khổ Năm hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam - Liên bang Nga 2026, Trường Đại học Hạ Long và Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2031. Đánh giá cao kết quả này, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị hai trường sớm đưa những nội dung đã ký kết từ bản ghi nhớ thành các chương trình, hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp với thế mạnh của mỗi trường và nhu cầu phát triển của hai địa phương.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tham quan mô hình học tập tại Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk.

Trong đó, hai trường cần tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên; nghiên cứu triển khai học bổng, thực tập chuyên môn và các chương trình đào tạo phù hợp, ưu tiên những lĩnh vực Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk có thế mạnh và Quảng Ninh đang có nhu cầu như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, năng lượng, kỹ thuật mỏ, quản lý tài nguyên và môi trường.

Đối với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đồng chí đề nghị hai trường lựa chọn những vấn đề cụ thể gắn với yêu cầu thực tiễn của Quảng Ninh để cùng nghiên cứu, tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, an toàn khai thác mỏ, bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tiễn.

Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh và Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk chụp ảnh lưu niệm.

Hai trường cũng cần phát huy những nét tương đồng giữa Vịnh Hạ Long và hồ Baikal để trao đổi kinh nghiệm về quản lý, bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững; tăng cường các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa và kết nối sinh viên. Đồng thời, sớm thống nhất đầu mối, xây dựng kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ, lựa chọn những nội dung có thể thực hiện ngay, xác định rõ chương trình, thời gian, nguồn lực và kết quả dự kiến; tăng cường kết nối để sinh viên, giảng viên Irkutsk đến học tập, nghiên cứu và trải nghiệm tại Quảng Ninh.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh khảo sát Bảo tàng kiến trúc - dân tộc học Taltsy...

và khảo sát Bảo tàng Hồ Baikal.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh khẳng định, thành phố Quảng Ninh sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác giữa hai trường sớm được triển khai và mang lại những kết quả cụ thể. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh và tỉnh Irkutsk, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh đã đi khảo sát một số cơ sở văn hóa, du lịch tại tỉnh Irkutsk.