Tập trung nguồn lực phát triển y tế

Ưu tiên nguồn lực đầu tư, Quảng Ninh từng bước hoàn thiện hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Tại phường Hồng Gai, công trình nhà khám bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa thành phố đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Tòa nhà có quy mô 12 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 2.800m². Do điều kiện địa chất phức tạp, mặt bằng thi công chật hẹp, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn, đặc biệt ở giai đoạn thi công phần móng.

Đến nay, công trình đã hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I đang phối hợp với nhà thầu tăng cường nhân lực, tổ chức thi công các hạng mục tiếp theo, phấn đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

Công nhân thi công công trình nhà khám bệnh 12 tầng thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh.

Theo ông Bùi Văn Dương, Chỉ huy trưởng công trình (Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC), nhà thầu đã tăng số công nhân thi công phần kết cấu từ 120 lên 130-150 người để bù tiến độ bị ảnh hưởng trong giai đoạn đầu, đồng thời triển khai sớm các hạng mục hoàn thiện nhằm rút ngắn thời gian thi công. Mục tiêu là hoàn thành phần kết cấu trong tháng 2/2027 và toàn bộ công trình vào tháng 6/2027. Do đặc thù công trình y tế có những yêu cầu kỹ thuật riêng, nhất là các khu vực lắp đặt thiết bị chuyên dụng, nhà thầu đã xây dựng biện pháp thi công phù hợp, bố trí bộ phận kiểm soát chất lượng, thực hiện nghiệm thu nội bộ trước khi nghiệm thu với tư vấn giám sát và chủ đầu tư, bảo đảm chất lượng công trình trong quá trình thi công và vận hành sau này.

Cùng với công trình đang thi công, Quảng Ninh đang nghiên cứu phương án đầu tư tổng thể Bệnh viện Đa khoa thành phố tại phường Hồng Gai với quy mô dự kiến khoảng 1.000 giường bệnh, hướng tới bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu, hiện đại. Đồng thời, thành phố xem xét phát triển thêm một cơ sở tại phường Hoành Bồ nhằm mở rộng không gian khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu y khoa. Dự án được định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ và các khu chức năng, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố, cho biết: Việc nâng cấp cơ sở tại Hồng Gai và nghiên cứu mở thêm cơ sở tại Hoành Bồ là định hướng quan trọng nhằm nâng cao toàn diện năng lực khám chữa bệnh. Với lợi thế quỹ đất rộng, khu vực Hoành Bồ có điều kiện phát triển bệnh viện theo hướng hiện đại, thông minh, tạo thêm dư địa triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Công trình nhà khám bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa thành phố (phường Hồng Gai) đã hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 3, tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cùng với Bệnh viện Đa khoa thành phố, Quảng Ninh đang triển khai mở rộng Bệnh viện Sản Nhi giai đoạn II, xây mới Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và cải tạo, mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy. Tổng kinh phí đầu tư cho 4 công trình, bao gồm nhà khám bệnh tại Hồng Gai là trên 3.000 tỷ đồng. Việc đầu tư, nâng cấp các bệnh viện trọng điểm góp phần mở rộng quy mô, nâng cao năng lực điều trị và phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu.

Giai đoạn 2021-2026, Quảng Ninh đã đầu tư xây dựng mới nhiều cơ sở như Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và Trung tâm Y tế Đông Triều… Cùng với đầu tư hạ tầng, thành phố hằng năm bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị hiện đại, đồng thời quan tâm cải tạo, nâng cấp các trạm y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Để huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển y tế, Quảng Ninh chú trọng hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất và tạo điều kiện thu hút đầu tư ngoài ngân sách. Theo quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất y tế đến năm 2030 là 334ha. Giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến huy động hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư các công trình y tế trọng điểm, đồng thời mở rộng cơ hội cho các dự án chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Trong giai đoạn 2027-2028, thành phố định hướng chuẩn bị đầu tư 7 dự án ngoài ngân sách, trong đó có Bệnh viện Quốc tế Vân Đồn, Bệnh viện Ung bướu tại Hoành Bồ, các viện dưỡng lão chất lượng cao tại Quang Hanh, Bãi Cháy, Tuần Châu và cơ sở khám chữa bệnh tại Đông Mai.

Về dài hạn, thành phố tiếp tục nghiên cứu phát triển Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Đông tại phường Mạo Khê, Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi tại An Sinh và khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Phong Cốc. Các dự án hướng tới mở rộng mạng lưới dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, nhất là đối với người cao tuổi. Đồng thời, Quảng Ninh chú trọng khai thác lợi thế du lịch, nghỉ dưỡng để phát triển các dịch vụ điều dưỡng, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, phục vụ người dân và du khách.