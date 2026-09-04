Tạo sức mạnh từ dân chủ cơ sở

Tại Quảng Ninh, dân chủ ở cơ sở đang được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gắn với cuộc sống hằng ngày của người dân. Khi người dân được tham gia vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, mỗi quyết sách trở nên gần gũi hơn, mỗi công trình, phần việc thêm bền vững hơn.

Theo ghi nhận, công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Tại buổi ra mắt mô hình “Chi hội số” của phụ nữ xã Hoành Mô, những thắc mắc, đề xuất của hội viên đều được lắng nghe, giải đáp.

Tại thôn Đồng Cậm (xã Hoành Mô), tinh thần ấy được thể hiện rõ qua cách cán bộ thôn và nhân dân cùng chung tay xây dựng các công trình dân sinh.

Khu vui chơi ngoài trời tại nhà văn hóa thôn được hoàn thành vào tháng 12/2025 với nguồn vốn nhà nước đầu tư trên 1 tỷ đồng. Mỗi ngày, nơi đây lại rộn ràng hơn bởi tiếng cười của trẻ nhỏ, sự gắn kết của người dân trong những hoạt động chung của thôn.

Bà Lô Thị Hoài, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Cậm, chia sẻ: Bên cạnh nguồn vốn nhà nước, khu cũng huy động sự góp hơn 100 ngày công và hơn 40 triệu đồng từ nhân dân để xây dựng công trình. Công trình khi đưa vào sử dụng đã tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Tinh thần dân chủ ở cơ sở đang tiếp tục được lan tỏa qua nhiều cách làm gần gũi, thiết thực. Các tổ chức hội, đoàn thể cũng đang phát huy vai trò kết nối, đưa những chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân.

Với Hội LHPN xã Hoành Mô, mô hình “Chi hội số” đã mở thêm một kênh kết nối giữa tổ chức hội và hội viên. Thông tin về các hoạt động của từng chi hội được cập nhật nhanh chóng qua nhóm zalo giúp hội viên dễ dàng nắm bắt và tham gia.

Chị Dường Sám Múi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Cậm (xã Hoành Mô) cho biết: Trong các buổi ra mắt, sinh hoạt chi hội, mọi thắc mắc, đề xuất của hội viên đều được trao đổi trực tiếp, những ý kiến đóng góp đều được lắng nghe để hoạt động của hội ngày càng sát với nhu cầu thực tế.

Một cuộc họp triển khai nhiệm vụ ở thôn Co Nhan, xã Bình Liêu.

Cùng với việc được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận các tiện ích số, hội viên phụ nữ vùng biên giới Hoành Mô còn có thêm điều kiện tham gia vào các hoạt động chung, chủ động phản ánh tâm tư, nguyện vọng và thực hiện quyền tham gia của mình trong cộng đồng.

Hay như tại xã Bình Liêu, việc phát huy dân chủ ở cơ sở được chú trọng, tạo điều kiện để người dân được biết, được bàn, được tham gia và giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống của mình.

Thôn Co Nhan (xã Bình Liêu) có 220 hộ dân, với 862 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày sinh sống, đời sống của bà con nơi đây vẫn gắn với sản xuất nông, lâm nghiệp.

Anh Giáp Văn Huy, Bí thư Chi bộ thôn Co Nhan cho biết: Trong các cuộc họp thôn, những nội dung liên quan đến đời sống, các công trình, phần việc trên địa bàn đều được thông tin công khai để người dân nắm rõ, tham gia ý kiến. Khi các công trình được triển khai, người dân cùng tham gia theo dõi, giám sát quá trình thi công, góp phần bảo đảm chất lượng, tiến độ và sự minh bạch trong từng phần việc.

Phát huy dân chủ ở cơ sở cũng được lực lượng Công an xã Bình Liêu cụ thể hóa bằng việc gần dân, sát dân, chủ động nắm bắt tình hình ngay từ địa bàn. Trong những buổi giao ban, trao đổi nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ công an cùng rà soát công việc, phân tích những vấn đề phát sinh, từ đó lựa chọn cách tuyên truyền, vận động phù hợp với từng khu dân cư.

Thiếu tá Hoàng Quang Nhất, Phó Trưởng Công an xã Bình Liêu cho hay: Những buổi gặp gỡ trực tiếp tại cơ sở là cách để cán bộ công an chúng tôi hiểu hơn về đời sống của nhân dân, kịp thời chia sẻ, hướng dẫn và cùng người dân tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tế.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Quảng Ninh sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.