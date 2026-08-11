Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường Tuần Châu

Ngày 11/8, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, làm trưởng đoàn, đã đi giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tại phường Tuần Châu.

Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ tỉnh đến thực tế tại khu phố Ngọc Châu, phường Tuần Châu.

Đoàn giám sát đã đến thực tế tại 2 khu phố (Ngọc Châu và Minh Châu 2), tiếp thu những đánh giá, nhận xét khách quan của các cán bộ và nhân dân về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định. Đồng thời tiếp nhận nhiều ý kiến góp ý đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ sở.

Làm việc với UBND phường Tuần Châu, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đã nghiên cứu hệ thống hồ sơ, tài liệu lưu trữ trước và sau thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025). Đồng thời trao đổi làm rõ các nội dung trọng tâm, gồm: Việc triển khai các quy định công khai, minh bạch, đảm bảo quyền được biết và tham gia ý kiến, bàn bạc, quyết định của công dân theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của Chủ tịch UBND phường trong tiếp dân, đối thoại, hòa giải và xử lý các vụ việc phức tạp; công tác lập, lưu trữ biên bản, hồ sơ, báo cáo liên quan theo quy định hiện hành...

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc tại UBND phường Tuần Châu.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND phường khắc phục những hạn chế tồn tại; hỗ trợ các khu phố khẩn trương đi vào hoạt động nền nếp sau khi kiện toàn ban lãnh đạo mới; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân.

Tuần Châu là địa phương cuối cùng trong số 5 xã, phường mà Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn để thành lập đoàn giám sát trực tiếp về nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Các địa phương khác trong tỉnh được giám sát thông qua hình thức nghiên cứu, xem xét các hồ sơ, tài liệu, báo cáo liên quan. Theo kế hoạch, đến ngày 31/8/2026, Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thành báo cáo kết quả và gửi văn bản kiến nghị sau giám sát về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương.