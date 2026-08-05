Than Hạ Long: Cơ giới hóa trong sản xuất

Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Than Hạ Long còn nhiều khó khăn, tuy nhiên bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), lãnh đạo Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất, đồng thời đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả khai thác gắn với bảo đảm an toàn lao động.

Lò chợ cơ giới hóa IV-9-46 được vận hành ngày càng hiệu quả, đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất, kinh doanh của Than Hạ Long. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Dù điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, địa chất diễn biến phức tạp và một số diện sản xuất phải chuyển diện, Than Hạ Long vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Hai quý đầu năm, đơn vị sản xuất 939.000 tấn than nguyên khai; đào mới 8.593 mét lò, trong đó có 486 mét lò xây dựng cơ bản và 8.107 mét lò chuẩn bị sản xuất; sản xuất 258.000 tấn than sạch; tiêu thụ 985.000 tấn than; doanh thu đạt 1.781 tỷ đồng; tiền lương bình quân đạt 20,7 triệu đồng/người/tháng.

Đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Công ty là Phân xưởng Khai thác 7. Từ tháng 4/2026, phân xưởng được giao quản lý, vận hành Lò chợ cơ giới hóa IV-9-46, diện sản xuất chủ lực của Than Hạ Long trong năm 2026. Lò chợ có công suất thiết kế khoảng 2.599 tấn than/ngày, chiều dài 138,5m, được trang bị 94 giàn chống thủy lực cùng hệ thống máy khấu, máng cào và vận tải than hiện đại.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu vận hành, điều kiện địa chất tại khu vực khai thác diễn biến phức tạp hơn so với dự báo, ảnh hưởng đến nhịp độ sản xuất và hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết bị cơ giới hóa. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công ty đã thành lập tổ công tác, chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Phân xưởng Khai thác 7 để kịp thời điều chỉnh các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Đồng thời, chú trọng công tác chống giữ gương lò, căn chỉnh hệ thống giàn chống, vệ sinh thiết bị, duy trì các điều kiện kỹ thuật và tổ chức sản xuất đúng quy trình nhằm bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Quản đốc Phân xưởng Khai thác 7, cho biết: Điều kiện địa chất tại lò chợ IV-9-46 có nhiều biến động, có thời điểm phải xử lý khối lượng lớn đá trụ nên năng suất ban đầu chưa đạt như kỳ vọng. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân của phân xưởng luôn bám sát hiện trường, theo dõi sát diễn biến địa chất để kịp thời điều chỉnh các giải pháp kỹ thuật, góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động và nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống cơ giới hóa. Mọi tồn tại phát sinh đều được kiểm tra, xử lý ngay trong từng ca sản xuất. Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả tích cực khi sản lượng khai thác tăng dần qua từng tháng, từ 5.251 tấn trong tháng 4/2026 lên 13.548 tấn trong tháng 6/2026.

Song song với nhiệm vụ sản xuất, Than Hạ Long luôn quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động thông qua nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân. Lễ phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 được tổ chức đồng loạt vào đầu các ca sản xuất, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định, quy trình; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân trong việc tự chủ an toàn, nhận diện và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, xây dựng môi trường làm việc kỷ luật, an toàn và hiệu quả.

Dịp thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng bộ Than Quảng Ninh 13/7 (1996-2026), Công ty cũng tổ chức gắn biển, công nhận và khen thưởng các công trình tiêu biểu nhằm kịp thời ghi nhận những nỗ lực, sáng kiến của cán bộ, đảng viên và người lao động trong phong trào thi đua lao động sản xuất.

Lãnh đạo Công đoàn Công ty Than Hạ Long thăm, động viên các đơn vị sản xuất. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trong quý III/2026, Than Hạ Long đặt mục tiêu sản xuất 600.000 tấn than nguyên khai; đào mới 6.400 mét lò; tiêu thụ 590.000 tấn than; doanh thu đạt trên 1.011 tỷ đồng. Theo ông Phạm Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Hạ Long, đơn vị đang tập trung giải pháp khắc phục những khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất. Ngoài việc lò chợ cơ giới hóa hạng trung IV-9-46 gặp khu vực có đá phải xử lý, các đường lò xuyên vỉa mức -350 mỏ Khe Chàm II-IV cũng chịu áp lực gia tăng, diễn biến địa chất phức tạp, phải tiến hành chống xén tại các vị trí nén lún, biến dạng. Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng lao động hầm lò còn nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu đẩy nhanh tiến độ đào lò, mở diện sản xuất nhằm bảo đảm mục tiêu nâng sản lượng của mỏ lên 2,2 triệu tấn vào năm 2027.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, các phòng, ban và phân xưởng của Công ty tiếp tục bám sát kế hoạch điều hành sản xuất, đẩy nhanh tiến độ đào lò chuẩn bị diện, nâng cao chất lượng than nguyên khai, tăng cường quản trị kỹ thuật và quản trị chi phí, sử dụng hiệu quả vật tư, thiết bị. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất.

Với quyết tâm giữ vững mục tiêu an toàn lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Than Hạ Long đang nỗ lực hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.