Công đoàn TKV: Điểm tựa vững chắc của thợ mỏ

Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống và bảo đảm quyền lợi cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và công đoàn các cấp. Thông qua nhiều chính sách thiết thực, tổ chức công đoàn đã góp phần giúp người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Bữa cơm Công đoàn tại Công ty Than Hòn Gai, góp phần chăm lo đời sống, nâng cao sức khỏe và gắn kết người lao động.

Là cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, Công đoàn Công ty Than Hòn Gai đã chủ động phối hợp với chuyên môn triển khai hiệu quả các chính sách chăm lo của TKV. Bằng nhiều hình thức như đối thoại định kỳ, Hội nghị người lao động và tham gia xây dựng các quy chế nội bộ, công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân để đề xuất những chính sách phù hợp hơn với thực tiễn.

Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi, Công đoàn Công ty Than Hòn Gai đặc biệt chú trọng các chính sách an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ về nhà ở cho công nhân. Đây được xem là giải pháp thiết thực giúp người lao động ổn định cuộc sống và yên tâm gắn bó với nghề. Riêng trong giai đoạn 2023-2025, công đoàn đã hoàn thiện thủ tục hỗ trợ 10 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở từ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" với tổng kinh phí 800 triệu đồng. Đồng thời, công đoàn khảo sát, đề nghị Tập đoàn hỗ trợ 9 gia đình công nhân bị tai nạn lao động xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 900 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp cùng chuyên môn xét hỗ trợ xây mới, sửa chữa 156 căn nhà từ Quỹ phúc lợi công ty với tổng kinh phí 6,84 tỷ đồng.

Các hoạt động chăm lo phúc lợi cho người lao động cũng được triển khai thường xuyên và toàn diện. Hằng năm, Công đoàn trích nguồn tài chính hỗ trợ hàng trăm công nhân đi tham quan, nghỉ dưỡng, điều dưỡng với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt, mỗi dịp Tết Nguyên đán, công đoàn phối hợp với chuyên môn bố trí từ 33-45 chuyến xe đưa từ 1.300-1.700 lượt công nhân cùng người thân về quê đón Tết; đồng thời hỗ trợ kinh phí đi lại cho người lao động ở các địa phương chưa có xe đưa đón.

Hệ thống cơ giới hóa tại lò chợ Công ty CP Than Mông Dương giúp cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn cho thợ mỏ.

Nếu Than Hòn Gai nổi bật với các hoạt động chăm lo an sinh, thì tại Công ty Than Mông Dương, công đoàn lại tập trung đồng thời vào việc phát huy dân chủ cơ sở và nâng cao chất lượng điều kiện làm việc. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ và xây dựng phương án tiền lương, qua đó bảo đảm quyền lợi của người lao động trên nguyên tắc công bằng, minh bạch và phù hợp với mức độ đóng góp của từng cá nhân.

Cùng với đó, Công ty CP Than Mông Dương đặc biệt quan tâm cải thiện môi trường làm việc và nâng cao chất lượng đời sống cho công nhân. Công ty đầu tư nhiều giải pháp cơ giới hóa nhằm giảm lao động thủ công trong hầm lò, góp phần nâng cao năng suất, giảm cường độ lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động. Đối với công nhân sinh sống tại Quảng Ninh, công ty bố trí xe đưa đón hằng ngày; riêng những lao động ở xa, cách nơi làm việc khoảng 100 km, được bố trí xe giường nằm để có thời gian nghỉ ngơi trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cũng được quan tâm với mô hình bữa ăn tự chọn, thực đơn thường xuyên thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu và tăng cường sức khỏe cho người lao động. Sau mỗi ca sản xuất, công nhân còn được lựa chọn các loại nước uống tăng lực theo sở thích. Về chính sách an sinh, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn", trong đó Tập đoàn hỗ trợ 80 triệu đồng và công ty hỗ trợ thêm 65 triệu đồng đối với mỗi trường hợp xây nhà mới. Đối với lao động độc thân, công ty bố trí chỗ ở tại các khu tập thể khang trang với tiêu chuẩn ba người một phòng, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định.

Ông Vũ Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Mông Dương, cho biết nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ và chăm lo đời sống người lao động nên các đơn vị trong Tập đoàn hầu như không xảy ra tranh chấp lao động. Công đoàn tập trung tham gia hoàn thiện thỏa ước lao động tập thể, phối hợp xây dựng phương án tiền lương công bằng và sử dụng hiệu quả các quỹ phúc lợi để nâng cao đời sống đoàn viên, người lao động.

Thực tiễn tại Than Hòn Gai và Than Mông Dương cho thấy, việc công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động đã góp phần giúp công nhân yên tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách của công đoàn TKV.