Than Mông Dương: Chủ động dự phòng nguồn điện trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão luôn là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với các mỏ hầm lò, đặc biệt là nguy cơ ngập mỏ khi có mưa lớn, kéo dài, vũ lượng vượt trội. Chỉ cần nguồn điện bị gián đoạn trong thời gian ngắn cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống quạt gió, bơm thoát nước, trục tải và nhiều thiết bị thiết yếu khác. Vì vậy, cùng với việc xây dựng các phương án phòng chống thiên tai từ rất sớm, Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin cũng đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực nguồn điện dự phòng, bảo đảm các hệ thống trọng yếu luôn sẵn sàng vận hành.

Các máy phát điện được lắp đặt, vận hành ở mức -97,5m của Công ty CP Than Mông Dương.

Hiện nay, nguồn điện sản xuất của Công ty CP Than Mông Dương được cấp trực tiếp từ trạm 110kV Mông Dương thông qua 2 lộ 6kV (671 và 672), với hệ số mang tải khoảng 90%. Hai tuyến cáp ngầm 3x240mm² dẫn điện về trạm phân phối điện 6kV+11,2 trung tâm, tạo thành nguồn cấp ổn định cho toàn bộ mỏ.

Ông Đồng Xuân Dũng, Trưởng Phòng Cơ điện Vận tải Công ty CP Than Mông Dương, cho biết: Để chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố lưới điện, Than Mông Dương đã đầu tư hệ thống máy phát điện dự phòng có tổng công suất 12.500kVA. Trong đó, trạm máy phát diesel tại khu trung tâm gồm 3 tổ máy Cummins, công suất 3x2.500kVA cùng 2 hệ thống hòa đồng bộ, đủ khả năng cấp điện cho các phụ tải loại I như quạt gió, bơm thoát nước và trục tải. Tại khu vực +40 Bắc Mông Dương, 2 tổ máy CAT công suất 2x2.500kVA cùng hệ thống hòa đồng bộ không chỉ bảo đảm cấp điện cho khu vực này, mà còn có thể hỗ trợ cấp điện ngược về khu trung tâm khi cần thiết.

Song song với hệ thống điện, công ty đang vận hành 3 trạm bơm thoát nước chính tại các mức -97,5 trung tâm, -250 trung tâm và -250 Đông Bắc Mông Dương, cùng 2 trạm bơm phụ mức -400. Tổng công suất thoát nước đạt 7.600m³/giờ, tương đương khoảng 182.000m³/ngày đêm, đáp ứng yêu cầu khai thác của mỏ. Mỗi trạm bơm đều được thiết kế với nhiều cấp dự phòng.

Trong điều kiện sản xuất bình thường, công ty chỉ vận hành số lượng bơm cần thiết, các tổ máy còn lại ở trạng thái sẵn sàng. Khi xuất hiện mưa lớn hoặc lượng nước về tăng cao, hệ thống có thể đồng thời huy động nhiều bơm để nâng lưu lượng thoát nước lên mức tối đa. Cách bố trí này vừa bảo đảm hiệu quả vận hành, vừa tạo an toàn khi xảy ra tình huống bất thường.

Để chuẩn bị cho mùa mưa bão năm nay, ngay từ đầu năm, Công ty CP Than Mông Dương đã ban hành phương án phòng chống mưa bão trong lĩnh vực cơ điện và phương án điều hành thoát nước hầm lò. Theo đó, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc được kiểm tra định kỳ hằng tháng, nhằm duy trì thông suốt bằng cả điện thoại nội bộ và điện thoại vệ tinh.

Công nhân Phân xưởng Thông gió - Thoát nước, Công ty CP Than Mông Dương kiểm tra hoạt động của các máy bơm.

Một trong những nội dung quan trọng là tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực từng tổ bơm, vận hành thử tải tối đa các hệ thống bơm bằng cả nguồn điện lưới và nguồn máy phát dự phòng ngay trong quý I. Các tổ máy phát điện dự phòng cũng được chạy thử ở chế độ tải lớn cho toàn bộ phụ tải loại I và hệ thống bơm chính trước ngày 8/3, đồng thời tiếp tục kiểm tra trước mỗi đợt mưa lớn, hoặc bão được dự báo.

"Công ty cũng hoàn thành kiểm định, thí nghiệm và hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị điện, dụng cụ an toàn, kiểm tra siêu âm các tuyến ống bơm trước mùa mưa. Đáng chú ý, trạm bơm phụ số 2 tại mức -400 đã được hoàn thiện trong tháng 5 với 3 bơm mới và 2 tuyến ống đẩy, nâng tổng năng lực thoát nước tại khu vực này lên hơn 800m³/giờ, góp phần tăng khả năng ứng phó khi lượng nước đổ về lớn" - ông Đồng Xuân Dũng, Trưởng Phòng Cơ điện Vận tải cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Than Mông Dương cũng chủ động dự trữ đầy đủ vật tư thiết yếu như động cơ, cụm bơm, thiết bị điện, van, gioăng… để sẵn sàng xử lý nhanh mọi sự cố phát sinh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Điện lực Quảng Ninh trong quản lý, vận hành lưới điện và ứng phó thiên tai; đồng thời thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập các tình huống giả định nhằm nâng cao kỹ năng xử lý sự cố cho đội ngũ cán bộ, công nhân.

Không dừng lại ở các giải pháp trước mắt, công ty đang triển khai nhiều dự án đầu tư, nhằm tăng cường độ an toàn của hệ thống điện và thoát nước. Trong quý III/2026, Dự án trạm biến áp 35/6kV với 2 máy biến áp 12.500kVA sẽ được đưa vào vận hành. Cùng thời điểm, Dự án mở rộng trạm phát điện dự phòng trung tâm với 2 tổ máy Cummins công suất 2x2.500kVA cũng sẽ hoàn thành, nâng tổng công suất nguồn điện dự phòng của công ty lên 17.500kVA, đủ khả năng bảo đảm cấp điện cho toàn bộ phụ tải loại I đến các mức khai thác -400 và -550. Tiếp đó, Dự án đầu tư hầm bơm và trạm điện mức -400 với 10 tổ bơm cùng 17 máy cắt dự kiến hoàn thành trong quý I/2027 sẽ tiếp tục nâng cao năng lực thoát nước, đáp ứng yêu cầu khai thác ngày càng xuống sâu.